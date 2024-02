Joe Scarborough de MSNBC a critiqué le sénateur Tommy Tuberville (R-AL) pour avoir pris le parti de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le républicain de l’Alabama a fait l’éloge du président russe Vladimir Poutine et blâmé les États-Unis pour l’invasion de l’Ukraine, affirmant que Donald Trump pourrait négocier la fin du conflit “dans quelques semaines”, et l’animateur de “Morning Joe” a été abasourdi par le soutien du sénateur républicain à un ennemi américain.

“Vous avez un sénateur de l’État d’Alabama qui reprend les arguments des médias d’État russes, attaque les États-Unis, blâme les États-Unis pour l’invasion par la Russie d’un pays souverain, qui n’est pas membre de l’OTAN, et nous avons délibérément cela n’en a pas fait un membre de l’OTAN”, a déclaré Scarborough. “Vous entendez Tuberville parler de Vladimir Poutine être “au sommet de son art”, attaquant les médias américains comme de la propagande et n’entendant pas — je veux dire, lui et Tucker Carlson sont alignés — encore une fois, je ne sais pas quand être pro-Russie, pro-KGB, être pro-invasion pour un gars qui est un criminel de guerre. »

Scarborough, diplômé de l’Université d’Alabama et représentant l’enclave de Floride au Congrès, se demandait ce que les électeurs de Tuberville pensaient de ses remarques.

“Est-ce qu’ils aiment ça ?” » a déclaré Scarborough. “Est-ce qu’ils ont des fan clubs de Poutine à Fairhope ? Je connais assez bien l’Alabama, et l’Alabama que je connaissais était vieux – bon sang, ils étaient un peu des républicains de Reagan. Ils croyaient en une Amérique forte, ils n’aimaient pas les dictateurs russes. Mais ici, Tommy Tuberville répète des arguments russes, les répète carrément, et c’est le même type qui, selon tous nos chefs militaires, sapait l’état de préparation des forces armées américaines pendant environ un an.

“Ce type est mauvais pour l’armée américaine”, a ajouté Scarborough. “Ce type est mauvais pour la force de l’Amérique. Tout ce que vous avez à faire, c’est de demander aux gens qui servaient en uniforme et ils vous le diront.”

Scarborough a souligné la longue histoire de Donald Trump de louanges de Poutine et de recherche de ses faveurs, et il a déclaré que Tuberville et d’autres républicains suivaient son exemple honteux.

“Est-ce qu’ils ont également loué le fait que vous ayez un le journal Wall Street journaliste qui est toujours capturé, toujours vie dans les goulags ? » dit Scarborough. « Que dit Tommy Tuberville, Tucker Carlson ? Que dit-on qu’Evan Gershkovich est toujours dans un goulag russe, un le journal Wall Street journaliste toujours dans un goulag et vous avez Tommy Tuberville et vous avez Donald Trump qui transporte l’eau de Vladimir Poutine.

“Au fait, vous savez, à quel point nous montrons ces photos pathétiques, tristes et faibles de Donald Trump depuis Helsinki, vous devriez également raconter cette histoire”, a déclaré Scarborough. “Mais comme il est choquant que vous ayez dû dire, en réponse à un sénateur accusant les États-Unis d’Amérique d’être responsables de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, vous avez dû dire, eh bien, bien sûr, nous le savons tous, ce n’était pas la faute des États-Unis pour ” La Russie envahit l’Ukraine. Le fait que vous ayez dû nettoyer les propos d’un sénateur républicain des États-Unis qui accuse les États-Unis d’être responsables de l’invasion de l’Ukraine par Poutine montre à quel point ce républicanisme ultra-MAGA est malade. “

Regardez la vidéo ci-dessous ou sur ce lien.