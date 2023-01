Mauvais point culminant dans Radhe Shyam à la suraction d’Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha; vérifiez les scènes et les doublures les plus embarrassantes en 2022 [Watch Video]

Scènes et doublures les plus embarrassantes en 2022 : Nous savons tous que l’année 2022 a été une mauvaise année pour Bollywood. Bollywood traverse une période difficile. Dans cette vidéo, nous parlons des scènes les plus embarrassantes, du mauvais jeu et des dialogues inutiles. Par exemple, la première moitié du film Radhe Shyam de la superstar du Sud Prabhu était prometteuse, mais le point culminant du film a été un désastre. Ensuite, si nous parlons de M. Perfectionist Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha, les fans ne peuvent pas le supporter. Dans cette vidéo spéciale, nous avons une liste de si mauvaises scènes et de doublures irritantes dans les films de 2022 que nous avons senti que les fans étaient très gênés. Regardez des vidéos de divertissement.