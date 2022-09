Mauvais Google, les critiques de Yelp étaient de la diffamation, tribunal de la Colombie-Britannique

Un « client mécontent » qui a publié des avis sur Google et Yelp accusant une entreprise de Colombie-Britannique de fraude a été condamné à payer 90 000 $ de dommages-intérêts pour diffamation par la Cour suprême de la province.

Longhouse Specialty Forest Products a poursuivi Tyler Ginther pour 675 000 $ sur la base du contenu de deux avis qu’il a publiés en 2017 et 2018, arguant qu’ils ont nui à la réputation de l’entreprise et lui ont causé des pertes financières.

Dans une décision publiée en ligne mercredi, le juge a statué que les messages de Ginther sur une entreprise familiale de bois étaient diffamatoires parce qu’ils étaient à la fois faux et malveillants.

“Les critiques disent que les plaignants sont frauduleux et trompeurs, et qu’ils ont arnaqué M. Ginther en le facturant pour un produit qu’il n’a pas commandé et ont fabriqué de fausses factures pour étayer leur fraude”, a déclaré le tribunal.

Ginther a refusé de les supprimer lorsqu’on lui a demandé et les critiques sont restées en ligne jusqu’en 2021, après le lancement d’une action en justice.



LES AVIS

L’examen initial de Google a exhorté les clients potentiels à se méfier, affirmant que leurs produits et services étaient mauvais, que la livraison était en retard et que la société avait surfacturé Ginther’s Visa.

“Je déconseillerais fortement à quiconque d’utiliser les produits de cèdre Longhouse, mais si vous décidez de risquer de les utiliser…. Ne prépayez pas cette entreprise un centime et prenez toutes les précautions pour vous protéger et protéger votre crédit, ils sont frauduleux, trompeurs et trompeurs et ça commence au sommet !!!”, lit-on dans une transcription.

Le message Yelp a fait les mêmes accusations mais était beaucoup plus long. Dans ce document, Ginther a affirmé que c’était la première fois qu’il publiait une mauvaise critique en ligne.

“Cette entreprise n’est pas quelqu’un avec qui vous pouvez faire des affaires, au cours de toutes mes années d’activité, je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’incroyablement impoli, qui trompe ses clients lors de la commande initiale, ajoute une fausse commande, puis invente une série de fausses factures pour couvrir ses mensonges. ATTENTION et NE LEUR FAITES PAS CONFIANCE », disait-il.



LE CONFLIT

En 2015, Ginther construisait une maison à White Rock. Il a passé une commande de soffites de pruche et de parement de cèdre et a versé un acompte de 7 500 $. Quelques mois plus tard, deux factures ont été générées et la carte de crédit de Ginther a été débitée de 14 428,62 $ pour la commande.

Lorsque les soffites ont été livrés, Ginther n’en était pas satisfait et les a renvoyés. Ils ont été recolorés, re-livrés et finalement installés malgré le fait que Ginther ait déclaré au tribunal qu’il était toujours “très insatisfait”.

Peu de temps après, Ginther a déclaré au propriétaire de l’entreprise, Brian Jenkins, qu’il n’avait jamais commandé le revêtement et a exigé que la charge soit annulée. Il a également demandé un remboursement de 1 000 $ en raison de son mécontentement à l’égard des soffites.

Ginther a déclaré que si le remboursement n’était pas traité, il signalerait les accusations comme fraude à sa société de carte de crédit, a déclaré le tribunal.

“Les choses se sont détériorées à partir de là”, a écrit le juge. « Les deux hommes ont eu un échange de texte houleux, qui a rapidement dégénéré en insultes grossières. Chacun a donné autant qu’il a obtenu.

Lorsque le revêtement de cèdre a été livré plus tard cette semaine-là, Ginther a refusé d’accepter la livraison et il a été retourné à l’entreprise. Lorsque Ginther a donné suite à sa menace de signaler la transaction comme frauduleuse, la société de carte de crédit a rejeté sa plainte.

Le premier avis négatif est venu 16 mois plus tard, et le suivant a été publié trois mois plus tard.

LA DÉFENSE

La défense de Ginther était que tout ce qu’il disait était vrai. Le juge n’était pas d’accord.

“La seule preuve à l’appui des allégations de fraude de M. Ginther est la sienne”, a écrit le juge Nitya Iyer.

“Je trouve que M. Ginther n’était pas un témoin crédible.”

En particulier, le tribunal a conclu que les déclarations dans les critiques accusant la société de fraude, de tromperie et d’escroquerie n’étaient tout simplement pas étayées par les preuves présentées. Le juge n’a pas non plus trouvé crédible que Ginther n’ait jamais reçu les pièces jointes confirmant les détails de l’achat.



LA DÉCISION

Étant donné que les critiques négatives sont restées en ligne pendant plusieurs années et auraient été vues par toute personne effectuant une recherche sur Internet de l’entreprise, le juge a conclu qu’elles auraient pu dissuader les clients potentiels et nuire aux copropriétaires Brian et Moila Jenkins et à la réputation de l’entreprise.

Iyer a noté que Ginther a admis avoir publié les critiques pour essayer de décourager les autres de faire affaire avec l’entreprise. Cependant, elle n’était pas d’accord avec les affirmations de l’entreprise concernant l’étendue des dommages financiers et de réputation.

“M. Ginther a accusé M. et Mme Jenkins de tromperie et de fraude. Il s’agit d’allégations très graves qui visaient à miner la réputation des plaignants en tant qu’hommes d’affaires honnêtes. Ils sont membres de longue date d’une petite communauté. Il ne fait aucun doute que ses déclarations ont causé une grande détresse personnelle à M. et Mme Jenkins”, a écrit Iyer.

“L’omniprésence des avis sur Internet est désormais un fait de la vie des affaires. Bien que les avis négatifs puissent dissuader les clients potentiels, une gamme d’avis est courante et un lecteur raisonnable exercera son jugement pour les évaluer”, a-t-elle ajouté.

Les propriétaires de l’entreprise ont demandé 250 000 $ en dommages-intérêts généraux, ce qui, selon Iyer, était “excessif”. Au lieu de cela, elle a accordé 60 000 $.

Alors que les propriétaires ont fait valoir qu’ils avaient constaté une baisse de 10% de leurs revenus à la suite des examens et ont demandé à recevoir 200 000 $, Iyer a déclaré que les dossiers financiers n’étayaient pas cette affirmation. Selon le tribunal, les fluctuations annuelles des revenus “suggèrent que d’autres facteurs ont affecté les changements”.

L’entreprise a reçu 20 000 $.

MALICE

Le juge a conclu que les actions de Ginther étaient motivées par la malveillance, ce qui “implique la méchanceté ou la mauvaise volonté”. Dans les cas où c’est la motivation, des dommages-intérêts aggravés peuvent être accordés. Le juge a conclu que Ginther était motivé par la malveillance et lui a ordonné de payer 5 000 $ chacun aux deux propriétaires.

“Il a admis que son intention était de nuire aux affaires des plaignants”, a écrit Iyer.

“Quelle que soit la raison pour laquelle M. Ginther a publié l’avis de Google, la seule explication raisonnable de sa décision de publier l’avis plus détaillé et dommageable de Yelp deux mois plus tard est qu’il voulait faire plus pour nuire à l’entreprise des plaignants.”