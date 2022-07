Mauvais emplacements, sommeil gâché et séances de photos sans fin

Liverpool contre Manchester United à Bangkok est le rêve d’un promoteur : un affrontement entre les deux plus grands clubs de la plus grande ligue du monde et un match joué devant des supporters qui pourraient avoir l’occasion unique de voir leurs héros jouer à une distance touchante de leurs sièges dans la tribune. Mais pour les joueurs, le match amical de pré-saison de mardi en Thaïlande, et d’autres comme eux, est un cauchemar.

Les footballeurs redoutent les tournées de pré-saison. Les matchs amicaux de haut niveau et les doubles séances d’entraînement dans la chaleur et l’humidité, avec le corps et l’esprit tourmentés par le décalage horaire, sont déjà assez mauvais, mais les événements hors du terrain sont ce qui fait vraiment que les meilleurs joueurs du jeu accueillent leur globe-trotter d’été avec inquiétude plutôt qu’avec excitation. .

2 Connexe

“Les tournées sont implacables”, a déclaré un ancien cadre de United à ESPN. “Les joueurs les détestent parce qu’il n’y a pas d’échappatoire au mode travail. Ils s’entraînent, ils jouent et essaient de se reposer, mais s’il y a une heure d’écart dans le programme, ils rencontreront des sponsors, signeront des maillots pour les fans VIP ou se feront demander pour faire la publicité d’un des partenaires du club.”

L’ancien manager de United, Louis van Gaal, a même exhorté le nouveau patron de l’équipe, Erik ten Hag, à se méfier de prendre le poste dans ce qu’il a décrit comme un “club commercial” plus tôt cette année.

Ten Hag apprendra bientôt à quoi Van Gaal faisait allusion lorsqu’il vit la vie en tournée avec United au cours des deux prochaines semaines et demie: Ten Hag et son équipe de 31 hommes ont été accueillis par des centaines de fans au Don Mueang International de Bangkok. à l’aéroport avant de participer à une cérémonie d’accueil officielle dans l’aérogare samedi matin.

Un joueur de United a dit que le club “se pissait” lors de l’une de ses récentes tournées estivales, l’équipe étant “coupée en tranches et en dés” pour répondre aux exigences des sponsors avant et après l’entraînement. Mais il n’y a pas que United. Tous les grands clubs se lancent dans des voyages lucratifs en Asie ou aux États-Unis, dans le but d’atteindre leurs supporters de longue distance, mais aussi de développer leur marque et, surtout, de rembourser les sponsors qui dépensent des millions pour que le logo de leur entreprise soit attaché à un équipe de football glamour et de renommée mondiale. Une source de Liverpool a déclaré à ESPN que leur voyage en Thaïlande et à Singapour, où ils affronteront Crystal Palace vendredi, est la “tournée commerciale” avant que le manager Jurgen Klopp ne puisse reprendre le vrai travail de pré-saison avec un camp d’entraînement en Autriche.

Erik ten Hag aura beaucoup d’exigences sur son temps pendant sa tournée. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Mais voici pourquoi les joueurs et les managers n’ont d’autre choix que de sucer quand leur club les envoie à l’autre bout du monde pour jouer un match amical, alors qu’ils pourraient se préparer pour la nouvelle saison sans une telle distraction.

En 2012, United a pris un vol de 8 000 milles et 16 heures du Cap à Shanghai pour jouer un match, contre Shanghai Shenhua, afin d’aider à lancer un nouveau partenariat avec General Motors (GM), qui avait accepté un accord. pour que le club utilise Chevrolet comme partenaire automobile officiel. GM voulait développer sa marque en Chine et était prêt à payer United pour l’aider à le faire. En termes de préparation au football, voyager aussi loin pour un match a été un test brutal de la force physique et mentale des joueurs.

Avec le temps de vol, l’humidité et les sept heures de décalage horaire, le voyage n’avait aucun sens. Mais en s’envolant pour la Chine, United a honoré son engagement envers Chevrolet et a touché le jackpot en le faisant.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Des sources ont déclaré à ESPN que les cadres supérieurs de la société étaient tellement époustouflés par la popularité de United dans une ville de 28 millions d’habitants qu’ils ont déchiré les documents de partenariat et ont plutôt proposé de donner au club 63 millions de livres sterling par an pour avoir leur nom sur l’équipe. chemises et devenir le sponsor principal de United. Il s’agissait d’un contrat record mondial – les sponsors de United à l’époque, Aon, ne payaient que 20 millions de livres sterling par an – ce qui rendait le voyage ardu depuis l’Afrique du Sud payant de manière spectaculaire. Sur le terrain, United a battu Shanghai 1-0, mais le match a probablement été brouillé par le champagne de fête bu par l’équipe commerciale.

Chaque club veut désormais son propre “moment Chevrolet”, c’est pourquoi le football occupe la deuxième place en juillet chaque été. Les joueurs en paient le prix, mais lorsque Liverpool a donné à Mohamed Salah un nouveau contrat de 350 000 £ par semaine cet été, l’attaquant aura sûrement su que les gros sponsors sont ce qui permet au club de le payer si généreusement et, à leur tour, ils veulent quelque chose en retour.

Les fans thaïlandais de Manchester United attendent l’arrivée de l’équipe à l’aéroport international Don Mueang de Bangkok. MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images

“Tout le monde était épuisé à notre retour”

Parfois, les joueurs apprécient réellement les cascades de relations publiques les plus imaginatives. Lorsque l’accord de Chevrolet avec United a été lancé lors de leur tournée aux États-Unis en 2014, Wayne Rooney et Darren Fletcher ont reçu les clés d’une Chevrolet Camaro décapotable et ont été filmés alors qu’ils traversaient Beverly Hills vêtus de leur nouveau strip, le logo du sponsor étant là pour tous. à voir. Plus tard dans la journée, la paire a ensuite été envoyée pour signer des ballons de football dans une caserne de pompiers de Los Angeles – moins glamour, peut-être – et un joueur senior a rappelé à quel point cette tournée de cinq matchs s’était avérée épuisante.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

“C’était un entraînement à 8h30, envoyé dans des salles pour quelques heures de repos, entraînement après le déjeuner, retour pour des réunions vidéo et des discussions tactiques”, a-t-il déclaré à ESPN. “Puis retour aux chambres, souper de pain grillé puis coucher à 22h30. Tous les jours pendant 14 jours, et les trucs commerciaux aussi. Nous étions épuisés au moment où nous sommes rentrés à la maison et avons perdu le premier match de la saison.”

Lors de cette tournée, Van Gaal était tellement irrité par le calendrier et la planification qu’il a ordonné au club de réserver des chambres dans un motel près du terrain d’entraînement dans la banlieue de Los Angeles afin que les joueurs puissent dormir entre les sessions, plutôt que de les faire retourner à leur base opulente à l’hôtel Beverly Wilshire sur Rodeo Drive.

Liverpool a également eu des problèmes en tournée. En 2015, les tempéraments ont commencé à s’effriter pendant les braises mourantes du règne de Brendan Rodgers en tant que manager et un voyage en Thaïlande, en Malaisie et en Australie a été gâché par une mousson qui a forcé l’arrêt d’un match à Bangkok. Il y a aussi eu un moment de pure comédie lorsque Rodgers, à la suite d’une conférence de presse épineuse, a été transporté loin du centre des médias dans une voiturette de golf, qui s’est ensuite écrasée à l’arrière d’une voiturette immobile juste devant les caméras.

Ce voyage de deux semaines a eu lieu sur “Melwood Time” – un fuseau horaire nommé d’après le terrain d’entraînement du club à Liverpool – le club tentant de minimiser les effets du décalage horaire en passant toute la quinzaine quatre heures avant le Royaume-Uni. temps quel que soit leur emplacement. “Cela n’a pas fonctionné”, a déclaré une source à ESPN. “Personne n’a dormi correctement, la moitié de l’équipe a attrapé des rhumes et des insectes, et tout le monde était épuisé au moment où nous sommes rentrés à Liverpool.”

– O’Hanlon : Des pronostics Wild 2022-23 pas si farfelus (E+)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Douze mois plus tard, United et Manchester City ont passé une semaine en Chine à préparer un tout premier derby de Manchester à l’extérieur du pays, qui se jouerait au Bird’s Nest Stadium de Pékin. Mais des pluies torrentielles ont inondé le terrain, abîmé l’herbe et conduit à des plaques de gazon se séparant littéralement. Le match a été annulé et les deux clubs sont retournés à Manchester; c’était probablement aussi bien, car un groupe de joueurs de United a passé des heures bloqués à Tianjin après que le mauvais temps ait forcé l’avion à se détourner, incitant Memphis Depay à publier une vidéo depuis un terminal sombre.

“Nous sommes perdus quelque part … nous avons dû faire un atterrissage rapide quelque part”, a déclaré Depay. “Nous avons essayé de prendre l’avion pour Pékin, mais le temps est un peu mauvais, nous avons donc dû atterrir ailleurs. J’espère que nous pourrons partir bientôt afin de pouvoir nous préparer pour le match contre Manchester City.”

jouer 1:18 L’équipe du FC discute de l’impact que Christian Eriksen pourrait avoir à Man United.

Faire des affaires, mais aussi se préparer pour la saison

C’est peut-être un aperçu du monde choyé des meilleurs footballeurs que tout ce qui n’est pas la préparation parfaite dont ils bénéficient en Premier League conduit à l’inconfort et à la frustration lorsqu’ils sont en tournée. Une source a déclaré à ESPN que les joueurs préfèrent généralement les étés aux États-Unis, car toutes les stars, sauf les plus célèbres, peuvent “marcher sur la Cinquième Avenue dans l’anonymat total”. C’est une autre histoire en Asie, où de nombreux fans ont dormi devant l’hôtel The Shilla à Séoul, lors des visites de United en 2007 et 2009, simplement pour prendre une photo de leur joueur préféré ou faire dédicacer un maillot. L’équipe commerciale de United, quant à elle, a scellé un partenariat de quatre ans avec une société de pneus sud-coréenne lors de leur visite en 2007.

En Australie en 2013, l’équipe de sécurité de United a dû implorer un propriétaire de boîte de nuit pour permettre aux joueurs de se cacher à l’intérieur après que le manager de l’époque, David Moyes, ait emmené l’équipe se promener sur la plage sans se rendre compte qu’ils seraient assaillis par les fans. “David l’avait fait avec Everton lors d’un précédent voyage”, a déclaré une source de United. “Mais bien qu’il ait été averti que ce serait différent avec United, il a sorti les joueurs. C’était le chaos en 10 minutes.”

Ten Hag sera averti d’éviter des tentatives similaires pour briser la monotonie de ses joueurs en Thaïlande et en Australie alors qu’il découvre, de première main, la pression unique d’une tournée de pré-saison avec l’un des plus grands clubs du jeu, mais ce sera un voyage exigeant sur et hors du terrain. Préparer l’équipe pour la saison est, après tout, sa priorité.

United a affrété un Boeing 747 jumbo jet, avec des sièges en classe affaires partout, pour emmener l’équipe à Bangkok, mais moins de la moitié des personnes à bord étaient impliquées dans le personnel de jeu. Le reste? Les dirigeants du club et les membres de l’équipe commerciale qui, après deux ans sans possibilité de tirer profit de la marque United en raison de la pandémie de COVID-19, seront chargés d’exploiter chaque minute libre pour augmenter les sources de revenus et, en particulier, de s’assurer que Le partenaire d’affinité officiel des services financiers de United en Thaïlande (oui, ils en ont un) reçoit beaucoup d’attention. Liverpool a également des revenus réguliers de la Thaïlande grâce à son partenariat avec Chaokoh, une marque thaïlandaise d’eau de coco.

Pour chaque joueur d’un club de haut niveau, les tournées de pré-saison sont les mêmes : entraînement, football, décalage horaire et heures comme panneau d’affichage ambulant. Mais ces gros contrats et frais de transfert doivent être payés, et les clubs doivent trouver un moyen. Les joueurs n’aiment pas ça, mais c’est un prix qu’ils doivent tout simplement payer.