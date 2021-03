Les chiens aboient. Les chiens mordent – et les chiens sonnent définitivement l’alarme face à une menace. ‘First Dog’ Major n’est pas une exception – mais deux incidents consécutifs ont jeté une ombre sur Major. Le plus jeune chien du président Joe Biden, Major cette semaine, a été impliqué dans son deuxième incident de morsure du mois, a déclaré mardi la Maison Blanche. Le chien «a mordu quelqu’un lors d’une promenade» lundi, a déclaré Michael LaRosa, attaché de presse de la première dame Jill Biden, ajoutant que le chien «s’adapte toujours à son nouvel environnement». L’individu a été vu par l’unité médicale de la Maison Blanche «par prudence» et est retourné au travail sans blessure, a ajouté LaRosa. Le chien avait été vu par des journalistes lors d’une promenade autour de la pelouse sud de la Maison Blanche avant que le président et la première dame ne se rendent au mémorial des vétérans du Vietnam tôt lundi soir.

