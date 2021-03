Mais il n’était pas sûr que sa perception soit correcte. Pour vérifier, il a commencé à travailler avec deux autres chercheurs, créant une base de données de couverture Covid à partir de tous les grands réseaux, CNN, Fox News, Politico, The New York Times et des centaines d’autres sources, aux États-Unis et à l’étranger. Les chercheurs l’ont ensuite analysé avec une technique de sciences sociales qui classe la langue comme positive, neutre ou négative.

La couverture par les publications américaines auprès d’un public national a été beaucoup plus négative que celle de toute autre source analysée par les chercheurs, y compris les revues scientifiques, les principales publications internationales et les médias régionaux américains. «Les médias américains les plus lus sont des valeurs aberrantes en termes de négativité», m’a dit Molly Cook, co-auteur de l’étude.

Si nous racontons constamment une histoire négative, nous ne donnons pas à notre public le portrait le plus fidèle de la réalité. Nous le ombrageons. Nous faisons du bon travail pour vous expliquer pourquoi les cas de Covid augmentent dans certains endroits et comment les vaccins sont imparfaits – mais pas un si bon travail pour expliquer pourquoi les cas chutent ailleurs ou comment les vaccins sauvent des vies. Peut-être plus important encore, nous ne savons pas quels développements Covid sont vraiment alarmants.

Comme me l’a dit Ranjan Sehgal, un autre co-auteur, «les médias peignent une image un peu différente de ce que disent les scientifiques.

Pourquoi le biais des mauvaises nouvelles?

Les chercheurs disent qu’ils ne sont pas sûrs de ce qui explique leurs conclusions, mais ils ont un concurrent de premier plan: les médias américains donnent au public ce qu’il veut.

Lorsque les chercheurs ont examiné quelles histoires étaient les plus lues ou les plus partagées sur Facebook, elles avaient tendance à être les histoires les plus négatives. Pour le dire autrement, les histoires que les gens choisissent de lire sont encore plus négatives que les histoires que les organisations médiatiques choisissent de publier. «Les êtres humains, en particulier les consommateurs des principaux médias, apprécient la négativité dans leurs histoires», a déclaré Sacerdote. «Nous pensons que les principaux médias répondent à la demande des consommateurs.»

Cette idée est cohérente avec les modèles des données, a ajouté Sacerdote: Il est logique que les publications nationales aient un meilleur instinct pour atteindre un large public que, par exemple, les revues scientifiques. Et à l’étranger, certaines des organisations de médias de langue anglaise les plus influentes – comme la BBC – ont depuis longtemps reçu un financement gouvernemental, ce qui les rend potentiellement moins concentrés sur la demande des consommateurs.

Tout cela me semble plausible, mais je ne pense pas que ce soit l’explication complète. Je travaille dans les médias depuis près de trois décennies et je pense que vous serez peut-être surpris du peu de temps que les journalistes passent à parler de la taille de l’audience. Nous nous soucions de cela, évidemment, mais la plupart des journalistes que je connais se soucient beaucoup plus d’autres facteurs, comme faire un travail qui a un impact.

À l’ère moderne du journalisme – datant à peu près de la guerre du Vietnam et du Watergate – nous avons tendance à assimiler l’impact à poser des questions difficiles et à exposer des problèmes. Il y a de bonnes raisons à cela. Nous sommes inondés de politiciens, de chefs d’entreprise, de stars de cinéma et d’autres qui essaient de se présenter sous leur meilleur jour. Notre travail est de couper l’auto-promotion et de trouver la vérité. Si nous ne vous annonçons pas la mauvaise nouvelle, vous ne l’entendrez peut-être jamais.