Mauvais battement de l’USFL: les parieurs Maulers-Stallions Over / Under déplorent la fin de la mi-temps

Dans une saison remplie de victoires folles et de bad beats, il est normal que la fin de la première moitié du match de championnat de l’USFL entre les Maulers de Pittsburgh et les Stallions de Birmingham ait vu les parieurs voir leurs chances d’encaisser disparaître.

Voici une ventilation de la fin de la première mi-temps du point de vue des paris.

La première mi-temps Plus/Moins était de 23 points combinés pour les Maulers et les Étalons à Pari FOX. Les sous-parieurs étaient en pleine forme alors que les Maulers menaient 3-0 au début du deuxième quart.

Mais comme les fans de l’USFL peuvent vous le dire, la ligue peut produire des points à la hâte car les Stallions ont marqué deux touchés et Chris Blewitt des Maulers a marqué deux autres buts sur le terrain alors que les équipes se dirigeaient vers la mi-temps avec 23 points combinés (Birmingham 14, Pittsburgh 9) .

C’est vrai – après que les équipes se soient combinées pour seulement trois points au premier quart, elles ont marqué 10 en 30 secondes pour terminer la mi-temps pour une poussée.

Savez-vous qui aime un coup de pouce ? Personne – pas les parieurs Over ou Under ou les paris sportifs, qui ont dû rembourser les paris.

Birmingham menait 7-6 avec trois minutes à faire au deuxième quart lorsque le feu d’artifice offensif a commencé.

Les Stallions ont parcouru 68 verges en sept jeux en 2:30, avec Alex McGough lançant une passe de touché de 3 verges à Deon Cain pour porter le score à 14-6 avec 31 secondes à faire dans la demie.

Les sous-parieurs ont été encore plus tourmentés lorsque l’analyste de jeu Jason Garrett a souligné que les Stallions semblaient avoir trop de joueurs en mouvement sur le TD, mais le jeu n’a pas pu être revu.

Alex McGough se connecte avec Deon Cain pour TD Alex McGough s’est connecté avec Deon Cain alors que les étalons de Birmingham étendaient leur avance dans le match de championnat de l’USFL.

Pourtant, les parieurs Under étaient à 31 secondes de l’encaissement. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Une pénalité pour conduite antisportive pourrait mal tourner, voilà quoi.

Au troisième et au quatrième rang des 43 des Maulers, le demi de coin de Birmingham Nate Brooks a renversé une passe de Troy Williams destinée à Garrett Groshek avec 10 secondes à faire.

Brooks a célébré en pointant du doigt le banc des Maulers et a été sifflé pour conduite antisportive.

La pénalité de 15 verges a aidé à préparer Blewitt pour une tentative de placement de 55 verges. Le coup de pied de Blewitt était vrai alors que le temps expirait pour son sixième panier de 50 verges ou plus cette saison, le meilleur de l’USFL.

Oui, les parieurs Over ou Under n’ont pas encaissé à cause du jeu final de la première mi-temps. Mais les parieurs qui ont pris les Stallions et ont donné les quatre points sur la ligne de la première mi-temps ont quand même encaissé.

Vous cherchez encore plus de contenu USFL ? Dirigez-vous vers le Section USFL sur l’application et le site Web FOX Sports pour toutes les dernières nouvelles, et assurez-vous de mettre en favori l’USFL et votre équipe ou vos équipes préférées! – pendant que vous y êtes.

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !