Maury Povitch lance enfin « The Results Are In » pour les tests de paternité à domicile, basé sur son slogan emblématique de talk-show.

L’ancien animateur de talk-show Maury Povich devrait être sur une plage en train de profiter de sa retraite en sirotant des margaritas et ne s’inquiéter de rien. Cependant, il semble qu’il ait d’autres projets et qu’il devienne un homme d’affaires à plein temps. Son premier ordre du jour consiste à capitaliser sur son slogan « Les résultats sont là ». Selon TMZ, Povich se lance dans le domaine des tests ADN à domicile. En ce qui concerne les revenus passifs, il s’agit peut-être du meilleur lay-up que nous ayons vu depuis un certain temps. Son Les résultats sont là les kits comprendront des instructions et des échantillons seront envoyés au centre de diagnostic ADN.

« J’ai vu de mes propres yeux comment les tests ADN peuvent changer des vies et rapprocher les familles. Avec ‘The Results Are In’, nous facilitons et rendons plus abordable que jamais l’obtention des réponses dont les gens ont besoin », a déclaré Maury dans un communiqué à TMZ.

Malheureusement, vous n’avez pas de caméra dans le visage lorsque vous obtenez les résultats lus par Maury. Peut-être que si nous avons de la chance, il rejoindra bientôt Cameo pour des vidéos personnalisées à ajouter à l’expérience. De plus, Povich dit que les résultats reviennent en 2-3 jours ouvrables avec une précision de 99 % et une confidentialité de 100 %.