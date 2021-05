Mauro Icardi du PSG sous les yeux de la Juventus, de l’AC Milan et de la Roma

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: l’intérêt d’Icardi par les prétendants de Serie A

Le Paris Saint-Germain aurait réduit sa valorisation de Mauro Icardi dans le but de le transférer cet été avec les clubs de Serie A Juventus, AC Milan et AS Roma intéressés à signer l’attaquant.

Calciomercato rapportent que l’Argentin de 28 ans est actuellement évalué à environ 40 millions d’euros par le PSG pour ses services. Icardi a de l’expérience en Italie, après avoir rejoint le PSG depuis Internazionale il y a un an. Il était à la Sampdoria avant de rejoindre l’Inter, où il est devenu le capitaine du club.

Une période de prêt à Paris est ensuite devenue permanente en 2020 pour un montant d’environ 45 millions d’euros, mais une série de blessures a conduit l’attaquant à ne faire que 20 apparitions en Ligue 1 cette saison.

L’attaquant a encore trois ans sur son contrat actuel et bien que l’équipe de Mauricio Pochettino cherche peut-être à le faire avancer, un effort sera fait pour récupérer autant que possible l’investissement initial pour le joueur. Le rapport indique également que sa femme Wanda Nara, qui est également son agent, fait pression pour un retour en Italie plutôt qu’ailleurs en Europe.

Le temps de Mauro Icardi au PSG pourrait se terminer par un retour en Serie A. FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Aston Villa donne la priorité à la signature de Emiliano Buendia mais devra combattre Arsenal pour la signature du meneur de jeu. Le télégraphe rapportent que Villa tient à ce jeune homme de 24 ans, qui a rejoint Norwich en provenance de Getafe en 2018 pour un montant d’environ 1,5 million de livres sterling. Avec 32 buts inscrits en 39 matchs de championnat la saison dernière, il n’est pas surprenant que les Gunners s’intéressent également à l’Argentin. Cependant, la décision apparente de Mikel Arteta pour le milieu de terrain offensif dépendra de Martin Odegaard, dont l’avenir est encore indécis après son prêt du Real Madrid.

– Barcelone s’intéresse à l’AZ Alkmaar Owen Wijndal en remplacement de Jordi Alba, selon COMME. Le joueur de 21 ans joue en tant qu’arrière latéral gauche avec l’agent du joueur, Mino Raiola, qui aurait de bonnes relations avec le président du Barca, Joan Laporta. Alba, 32 ans, est au Camp Nou depuis 2012 et a été omniprésente cette saison pour son équipe. Cependant, les discussions sur une reconstruction au club catalan cet été pourraient voir l’arrière latéral avancer lentement. Le rapport indique que pour l’adhésion de l’international néerlandais, il doit y avoir des dépenses pour lever des fonds. Junior Firpo On dit que c’est le joueur qui sera transféré, un autre arrière gauche qui a été signé pour un peu plus de 15 millions de livres sterling du Real Betis il y a deux ans.

– Brighton et Hove Albion ont rejoint la bataille pour signer l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard, selon le Soleil. Les Seagulls ne sont pas le seul club de Premier League à envisager un déménagement pour le joueur de 23 ans, Leicester City et Arsenal étant également intéressés. L’attaquant serait disponible pour entre 15 et 20 millions de livres cet été en raison de l’expiration de son contrat en Écosse dans un an.

– Milieu de terrain d’Arsenal Willian souhaite revenir à Chelsea un peu moins d’un an après son départ, selon Sky Sports. Le joueur de 32 ans a quitté Stamford Bridge pour les Emirats après l’expiration de son contrat, malgré les efforts des Bleus pour le garder au club. Cependant, après une saison décevante à Arsenal, le club serait prêt à laisser l’ailier brésilien partir deux ans avant l’expiration de son contrat initial. Le rapport indique qu’il y a également un intérêt d’autres clubs en Europe, ainsi que de l’Inter Miami CF.

– Le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, prépare un déménagement pour l’ailier de Wolverhampton Wanderers Daniel Podence, selon Calciomercato. Le joueur de 25 ans aurait été repéré par Mourinho alors qu’il était à la tête de Tottenham Hotspur et prévoyait de faire un geste pour son compatriote. Podence a rejoint les Wolves de l’Olympiakos l’année dernière pour 17 millions de livres sterling, mais une série de blessures signifie qu’il n’a joué que 24 fois dans la ligue cette saison. Un autre nom apparemment sur la liste de Mourinho dans la star du FC Porto Sergio Oliveira, qui joue au milieu de terrain et a fait 10 apparitions pour le Portugal sur la scène internationale.

– L’Inter Milan surveille le milieu de terrain central Rodrigo De Paul selon Calciomercato. Le joueur de 27 ans a été lié à un déménagement à la fois à Leeds United et à Liverpool ces dernières semaines, mais un séjour avec l’Inter en Serie A pourrait être envisagé. Le rapport indique que le Nerazzurri Le club avait convenu de frais de 25 millions d’euros pour le joueur en 2019, mais l’arrivée d’Antonio Conte a forcé un changement de plans. L’international argentin a eu une saison inoubliable à l’Udinese, prenant le brassard pour son club et disputant 36 de ses 38 matches de championnat cette saison. Son équipe a terminé 14e de la Serie A et échappé à la menace de relégation.