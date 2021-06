Maurizio Sarri: La Lazio nomme l’ancien patron de Chelsea et de la Juventus en remplacement de Simone Inzaghi | Actualités footballistiques

Maurizio Sarri a été nommé entraîneur-chef de la Lazio, en remplacement de Simone Inzaghi.

L’ancien patron de Chelsea et de la Juventus a mis la plume sur un contrat de deux ans avec le club de Serie A d’une valeur d’environ 2,6 millions de livres sterling par saison après des jours de pourparlers.

Selon Ciel en Italie, la première demande de Sarri à la Lazio pour le mercato de cet été est d’obtenir la signature de prêt de Ruben Loftus-Cheek, qui a connu sa saison la plus prolifique sous l’Italien à Chelsea lors de la saison 2018/19.

Sarri était au chômage depuis son limogeage par la Juventus en août 2020, malgré avoir remporté le titre de Serie A lors de sa seule saison à la tête, et était toujours sous contrat avec la Vieille Dame.

Son échec à mener la Juventus devant Lyon lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions – la première fois qu’ils n’avaient pas atteint les quarts de finale en quatre ans – a conduit à son départ.

Sarri a été limogé au lendemain de la défaite face à la Ligue 1, son poste déjà sous pression après avoir perdu contre Napoli en finale de la Coppa Italia plus tôt dans la saison.

Il a suscité l’intérêt d’une multitude de clubs européens, dont la Roma et Lyon cette saison, mais n’envisagerait de revenir à la direction qu’à l’été.

Image:

L’ancien entraîneur de la Lazio Simone Inzaghi a remplacé Antonio Conte à l’Inter



Le joueur de 62 ans succède à Inzaghi, qui a signé la semaine dernière un contrat de deux ans pour remplacer Antonio Conte à l’Inter Milan.

Le contrat d’Inzaghi à la Lazio a expiré cet été et il a verbalement accepté une prolongation le mois dernier, avant de faire demi-tour pour rejoindre l’Inter à des conditions plus favorables.

« Nous respectons le changement d’avis d’un entraîneur et, tout d’abord, d’un joueur qui depuis de nombreuses années associe son nom à la famille de la Lazio et aux nombreuses réalisations du club », a commenté la Lazio dans un communiqué.

La Lazio a terminé sixième de la Serie A la saison dernière, se qualifiant pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine, tandis qu’elle a été éliminée par le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec une défaite totale de 6-2.

Image:

Le frère de Simone, Filippo Inzaghi, a rejoint Brecsia



Filippo Inzaghi nommé patron de Brescia

Le frère de Simone et ancien attaquant de l’AC Milan et de l’Italie, Filippo Inzaghi, a été nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe italienne de Serie B Brescia, a annoncé mercredi le club.

« Une nouvelle aventure a commencé pour moi et je ne peux qu’être heureux et fier de rejoindre Brescia », a déclaré Inzaghi.

Inzaghi, qui avait précédemment dirigé Milan, Venise et Bologne, a mené Bénévent au titre de Serie B en 2019/20, mais les a ensuite vus relégués de l’élite la saison dernière et sont partis à la fin de la campagne.

« Je tiens à remercier le président Massimo Cellino et le directeur pour cette opportunité et pour m’avoir montré un grand intérêt et une grande confiance dès le début », a ajouté Inzaghi.

« Je suis ravi et je donnerai tout mon possible pour rendre cette confiance en moi et faire en sorte que ce club, qui est si important et riche en histoire, puisse être fier de moi, des joueurs et du club. »

Inzaghi, qui a remporté trois titres de Serie A, deux Ligues des champions et la Coupe du monde entre autres honneurs au cours de sa carrière de joueur, prend les rênes après que Brescia a terminé septième de Serie B en 2020/21 avant de s’incliner face à Cittadella en barrages.