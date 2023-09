Mauricio Umansky parle des rumeurs de divorce de Kyle Richards dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Suite aux rumeurs de divorce en juillet, Kyle Richards‘ mari Mauricio Oumanski53 ans, a une fois de plus clarifié l’état de leur relation lors de l’épisode du 28 septembre de The Agency Dallas’. Micro rouge podcast. « Nous nous occupions de nos propres affaires, en quelque sorte, très discrètement et en interne, juste nos propres problèmes », a déclaré le magnat de l’immobilier à propos de leurs problèmes conjugaux devenus publics il y a deux mois.

Quelques instants plus tard, Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Le mari de la star a précisé qu’ils étaient toujours très mariés. « Je veux dire, certainement, nous ne sommes pas séparés », a déclaré Mauricio. « Nous ne sommes pas divorcés à ce stade. Nous ne sommes rien de tout cela. L’homme de 53 ans a ensuite qualifié 26 années de mariage avec Kyle d’« incroyables », tout en qualifiant également l’une de ces années de « difficile ». Comme beaucoup le savent, la personnalité de la télévision de 54 ans et son mari sont mariés depuis 1996 et partagent trois filles. Kyle est aussi la mère de Farrah Aldjufrie34 ans, issue de son précédent mariage.

De plus, Mauricio a admis se sentir « béni » d’avoir vécu près de trois décennies de moments heureux avec Kyle avant que leur relation ne se détériore. « Vous savez, Kyle et moi sommes bénis, car nous avons eu 26 ans sans mauvaise année et je sais que la plupart des mariages ont de mauvais mois, de mauvaises semaines. [and] mauvaises années, » Le négociateur conclut l’auteur. Il y a à peine deux mois, plusieurs médias affirmaient que la belle brune et son mari avaient décidé de démissionner, avant de démentir les rumeurs de divorce le 3 juillet (voir le communiqué ici).

Dans la déclaration commune partagée via leurs deux comptes Instagram, Kyle et Mauricio ont admis avoir eu des difficultés dans leur mariage cette année. « En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui… toute affirmation concernant notre divorce est fausse », commence le communiqué. « Mais oui, nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément tous les deux.

De plus, le couple a rassuré ses fans et ses proches sur le fait qu’aucun d’eux n’avait rien fait de mal. « Il n’y a eu aucun acte répréhensible de la part de qui que ce soit », ont-ils ajouté. « Même si nous sommes aux yeux du public, nous demandons à pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Même s’il peut être amusant de spéculer, ne créez pas de fausses histoires pour alimenter un autre récit salace. » Le célèbre duo partage trois filles dont Alexie, 27, Sophie23, et Portia15.