Mauricio Umansky dit que lui et Kyle Richards sont « heureux » au milieu de leur séparation – Hollywood Life

Kyle Richards et Mauricio Oumanski se portent bien malgré leur séparation. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills le mari de la star a parlé de leur séparation dans une nouvelle interview avec Divertissement ce soir le mercredi 13 septembre. Suite à son annonce qu’il rejoindrait le casting de Danser avec les étoiles, Mauricio a déclaré au média que toute la famille le soutiendrait dans la compétition.

Mauricio, 53 ans, a partagé que lui et Kyle, 54 ans, prenaient les choses lentement. « Vous savez, nous tenons bon, nous travaillons sur toutes nos choses, que tout le monde connaît, et nous les prenons au jour le jour », a-t-il déclaré. « Je peux vous dire que nous sommes tous les deux heureux. »

Tout en admettant qu’ils étaient « heureux », il a déclaré qu’ils essayaient d’ignorer tout le bruit extérieur. « Nous essayons de ne pas laisser la presse nous influencer, ni tous les médias sociaux et tout ce qui se passe. Nous essayons donc d’ignorer cela et de comprendre cela nous-mêmes », a-t-il expliqué.

Personnes a rapporté que le couple se séparait « à l’amiable » début juillet, mais juste un jour plus tard, ils ont publié une déclaration commune niant qu’ils étaient en train de divorcer. Kyle a confirmé plus tard qu’ils étaient seulement séparés. « Nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément tous les deux », ont-ils déclaré. « Même si nous sommes aux yeux du public, nous demandons à pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Même s’il peut être amusant de spéculer, ne créez pas de fausses histoires pour alimenter un autre récit salace. »

Kyle a parlé de tout ce qui s’était passé lors de leur séparation lors d’une Amazon en direct ruisseau fin août. « Cela a été très difficile à faire [because] ça se joue avec tant de gens qui ont les yeux rivés sur nous et [with us] être aux yeux du public », a-t-elle déclaré. « Évidemment, nous nous soucions beaucoup les uns des autres. »

Malgré la séparation, les deux hommes ont été vus passer du temps ensemble avec leur famille tout au long de l’été. Le couple a partagé des photos d’eux-mêmes ensemble lors d’une célébration du 4 juillet. Kyle a également taquiné Mauricio lorsqu’il a posté une photo montrant sa perte de poids. Elle a plaisanté en disant qu’il avait dû utiliser « Ozempic ». Kyle et Mauricio partagent trois filles.