Mauricio Pochettino vise deux autres signatures à Chelsea

Mauricio Pochettino a confirmé que Chelsea souhaitait au moins deux signatures supplémentaires avant la fermeture de la fenêtre de transfert après avoir gâché la « malchance » du club avec des blessures.

Les Blues ont déjà dépensé plus de 320 millions de livres sterling (404 millions de dollars) cet été, mais Pochettino souhaite d’autres ajouts alors que la liste des blessés continue de s’allonger avec neuf joueurs exclus du match à domicile de Premier League vendredi contre Luton.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mykhailo Mudryk est devenu le dernier absent après avoir rencontré un problème mineur à l’entraînement cette semaine, tandis que Carney Chukwuemeka a subi une opération au genou lundi et devrait être absent pendant environ six semaines.

La nouvelle recrue Romeo Lavia n’est pas blessé mais ne fera pas ses débuts « avant quelques semaines » alors qu’il cherche à se remettre en forme et le tableau d’ensemble a suscité le désir de renforcer l’équipe avant le 1er septembre.

L’un des nouveaux arrivants sera le gardien de New England Revolution Djordje Petrovic, qui devrait subir un examen médical imminent avant un transfert de 14 millions de livres sterling tandis que Chelsea envisage également de recruter Brennan Johnson de Nottingham Forest et l’international américain d’Arsenal, Folarin Balogun.

« Nous avons besoin d’au moins un gardien », a déclaré Pochettino jeudi. « Nous avons de jeunes gardiens très talentueux mais ils ont besoin de temps. Il nous en faut plus et puis nous parlions d’un joueur offensif, du bon profil.

« Si on peut ajouter le bon profil, oui, mais pas amener des joueurs pour pouvoir en ajouter un de plus. Nous ne voulons pas arrêter l’évolution de certains jeunes, Broja, Nkunku. Travailler dur mais ne pas prendre de décision car Nous avons besoin de quelqu’un. Dans ces deux domaines, nous avons peut-être besoin de joueurs.

« Nous essayons de trouver le bon profil. Le plus important est le profil du joueur que nous devons ajouter à l’équipe, donc après ce ne sera pas un problème et ils pourront être compatibles. C’est pourquoi ce n’est pas facile mais oui , nous essayons de faire quelque chose.

« La fenêtre de transfert est ouverte et le club travaille et oui, certaines rumeurs circulent avec le club, peut-être vraies ou fausses, nous vous informerons quand quelque chose se passera. »

Pochettino estime qu’il n’y a aucune raison majeure pour laquelle Chelsea a souffert de tant de problèmes de forme physique.

Wesley Fofana, Christopher Nkunku et Armando Broja ont tous été grièvement blessés au genou – ce dernier en décembre avant l’arrivée de Pochettino.

Benoit Badiashile et Marcus Bettinelli ont également été blessés la saison dernière et ne sont pas encore revenus tandis que Trevoh Chalobah a été blessé en pré-saison et Reece James a subi un problème aux ischio-jambiers à l’entraînement.

« Beaucoup d’entre eux portent malheur », a poursuivi Pochettino. « Nkunku et Carney ou Fofana. Comment pouvez-vous contrôler ? Il ne s’agit pas de s’entraîner ou de s’entraîner dur ou moins ou trop ou de méthodologie. Cela arrive parfois.

« Dans d’autres, de nombreux facteurs peuvent influencer. Il est difficile de parler de manière générale car les situations sont différentes. Le passé aussi. De nombreux facteurs sont présents.

« Nous devons parler de Carney, nous devons parler de Broja, de Mudyrk, et expliquer pourquoi mais il est difficile d’expliquer pourquoi. En général, vous pouvez parler de malchance ou d’une mauvaise séance d’entraînement, de nombreux facteurs peuvent influencer. C’est sûr. C’est pas de chance à Carney, Broja, Fofana, Nkunku. »

Pochettino a également insisté sur le fait qu’il était « détendu » quant à l’avenir incertain de Romelu Lukaku, même s’il n’avait toujours pas parlé à l’attaquant depuis qu’il est devenu entraîneur-chef le 1er juillet.

Chelsea souhaite se débarrasser de Lukaku mais n’a pas encore reçu d’offre satisfaisante de la Juventus – qui est considérée comme la destination préférée de l’attaquant belge après avoir rejeté l’intérêt de la Pro League saoudienne.

« Si le joueur et les clubs souhaitent trouver une solution, ce n’est pas moi, c’est eux », a déclaré Pochettino. « Dans ce cas, le joueur et le club se rencontreront et m’informeront que les choses ont changé. Je ne bougerai pas jusqu’à ce que le club ou le joueur veuille me parler. Je suis là, j’accepte la situation qui était ici. quand je suis arrivé.

« Le club et le joueur essaient tous deux de trouver une solution. L’avenir peut changer les choses. La vie peut changer. J’ai vu Klopp dire que je ne serai pas dans ce métier alors que nous devrions payer 100 millions de livres sterling, puis ils ont proposé de payer 100 millions de livres sterling. 100 millions et il a dit « Oh, j’ai fait une erreur ». C’est la même situation : dans le football, la dynamique est rapide et change et il faut aller de l’avant.

« Aujourd’hui, rien n’a changé. Si quelque chose change, nous nous adapterons à la situation. »