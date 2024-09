Mauricio Pochettino veut renforcer la confiance alors que son rôle au sein de l’USMNT le fait sortir de sa zone de confort

La question a été posée 20 minutes après le début de la conférence de presse de présentation de Mauricio Pochettino en tant que sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis ; la première question de l’événement dans sa langue maternelle, l’espagnol.

« Cela me donnera une pause », a plaisanté Pochettino à l’occasion de reposer son anglais.

« Quel a été le défi qui vous a poussé à accepter ce poste aux États-Unis ? », a demandé le journaliste.

Cette question a été posée au cœur d’un problème qui a plané sur l’ensemble de l’événement, qui s’est déroulé dans un immeuble de grande hauteur du complexe résidentiel Hudson Yards à New York. Pourquoi un manager jouissant d’une réputation aussi importante verrait-il cela comme sa prochaine étape ?

L’ancien manager de Tottenham, du Paris Saint-Germain et de Chelsea, âgé de 52 ans, a d’abord parlé du sentiment qu’il a ressenti lors de sa rencontre avec les dirigeants de l’US Soccer, puis du grand potentiel de ce sport aux États-Unis. Il est ensuite passé à la tâche à accomplir : amener l’USMNT à un autre niveau.

« C’est un défi qui nous fait sortir de notre zone de confort », a déclaré Pochettino en espagnol, souriant. « Pour nous, la chose la plus facile à faire est de nous attaquer à des choses que nous connaissons déjà, et nous avons déjà une vision rapide et une idée (de la manière d’y parvenir). Mais ici, il s’agit d’aborder quelque chose que l’on ne connaît pas aussi bien ; de sortir de sa zone de confort pour pouvoir se mettre au défi. »

« Il ne s’agit pas seulement de relever le défi de réaliser des choses ensemble, mais aussi de se mettre au défi soi-même. »



Le PDG de l’US Soccer JT Batson, le directeur technique Matt Crocker, Pochettino et la présidente Cindy Parlow (Luke Hales/USSF/Getty Images pour USSF)

Consciemment ou non, Pochettino s’est engagé sur une voie parallèle avec sa nouvelle équipe. Depuis plusieurs cycles, l’idée de « sortir de sa zone de confort pour grandir » fait partie du parcours de l’USMNT vers l’amélioration. L’idée remonte à l’époque de Jürgen Klinsmann, mais elle était également souvent évoquée par l’ancien entraîneur Gregg Berhalter.

Mais l’idée ne se limite pas à aller en Europe pour jouer dans les plus grands clubs. Il s’agit de comprendre comment trouver les bons défis qui vous obligent à grandir. À vous améliorer.

Le fait que Pochettino considère ce poste comme un défi pour sa propre croissance est peut-être le point le plus important à retenir de la conférence de presse de vendredi. Les États-Unis avaient besoin d’une nouvelle voix pour les pousser à franchir cette nouvelle étape, au-delà du potentiel et vers les résultats. Ils vont maintenant commencer ce voyage avec un entraîneur qui a une plus grande réputation que quiconque dans la salle mais qui recherche le même type de croissance.

Pochettino s’est montré charmant, enthousiaste et motivé lors de la conférence de presse. Il a parlé de sa joie d’être avec les États-Unis, de l’honneur d’être le premier entraîneur latino-américain hispanophone de l’histoire du programme, de sa connexion avec l’entraîneure de l’équipe féminine américaine Emma Hayes et de l’influence potentielle que l’histoire victorieuse de l’USWNT peut avoir sur le programme masculin.

Il a raconté une histoire sur l’apprentissage de l’expression anglaise « être sur la lune » à ses débuts en tant que manager de Southampton en Premier League et a déclaré que lui et sa famille sont il est aux anges d’avoir accepté ce nouveau travail.

Le fait qu’il ait alterné entre l’anglais et l’espagnol est en soi un moment historique et représentatif de la façon dont cette embauche crée une opportunité sans précédent pour US Soccer d’atteindre l’immense population latino de ce pays, qui ne cesse de croître.

Pochettino a clairement compris que pour atteindre les fans, nouveaux et anciens, il faudra une chose : gagner.



Pochettino est présenté aux médias à Hudson Yards (Luke Hales/USSF/Getty Images pour USSF)

À plusieurs reprises au cours de la matinée, Pochettino est revenu sur une idée simple qui, selon lui, peut faire avancer cette équipe : la croyance. Il a prononcé le mot « croire » une douzaine de fois au cours de l’événement qui a duré une heure. Pour un entraîneur connu pour sa capacité à inspirer un vestiaire, cela laisse entrevoir la façon dont il ciblera autant la mentalité et la psychologie que la tactique.

« Pour moi, croire est un mot très puissant », a déclaré Pochettino. « On peut avoir un talent énorme et être intelligent, mais dans le football, il faut y croire. Croire que tout est possible. Si nous trouvons un moyen d’y croire tous ensemble, alors nous réussirons à coup sûr. »

Plus tard, il a renforcé cette idée en évoquant la Coupe du monde que les États-Unis organiseront conjointement avec le Mexique et le Canada dans deux ans.

« Nous devons vraiment croire en de grandes choses », a déclaré Pochettino. « Croire que nous pouvons gagner non seulement un match, mais aussi la Coupe du monde.[…]Nous voulons des joueurs qui se présentent dès le premier jour au camp d’entraînement et qui voient grand. C’est la seule façon de créer cette philosophie ou cette idée tous ensemble pour performer et mettre son talent au service de l’équipe. Ce sera notre grand défi. »

Ramener cette confiance sera sa première priorité en tant qu’entraîneur de l’USMNT.

Les Etats-Unis ont clairement manqué de confiance en septembre, ce qui, selon Pochettino, est compréhensible compte tenu des résultats de la Copa América. Les performances lors de la défaite contre le Canada et du match nul contre la Nouvelle-Zélande n’ont fait qu’aggraver les problèmes au sein du groupe. Pochettino, cependant, ne semblait pas particulièrement préoccupé par la culture générale du groupe, faisant alors allusion à l’idée de puiser dans la « mentalité de gagnant » qui imprègne le sport américain et de s’inspirer de la culture de la victoire dont font preuve les Américaines depuis longtemps.

« Nous sommes ici parce que nous voulons gagner », a déclaré Pochettino.



Le panneau vidéo annonce la nomination de Pochettino lors du match amical contre la Nouvelle-Zélande à Cincinnati (John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images)

Bien entendu, des idées sur la manière de jouer ont également été discutées.

« Nous sommes aux États-Unis », a déclaré Pochettino. « Je pense que pour convaincre nos fans, il faut les attirer, et l’esthétique est vraiment importante. Nous voulons jouer un beau football, un bon football, un football excitant, un football offensif. Et puis, bien sûr, nous voulons avoir la possession, car nous sommes un staff technique avec aussi une philosophie pour avoir le ballon. Nous devons courir, nous devons bouger, nous devons donner des options, de bons angles à nos coéquipiers. … Et puis, quand nous n’avons pas le ballon, nous devons courir, nous devons être agressifs, nous devons être compétitifs. »

« Le potentiel est là. Le talent est là. Il ne reste plus qu’à leur créer la meilleure plateforme pour qu’ils puissent s’exprimer. »

Bien que Pochettino ait reconnu que ce sont les marques de fabrique de son équipe, il a également déclaré qu’il voulait d’abord avoir une idée de ses joueurs avant de déclarer comment cette équipe américaine jouera.

Ce processus débutera dans les prochains jours, alors que Pochettino ira inévitablement s’asseoir et rencontrer les membres du groupe de joueurs, au premier rang desquels l’ailier vedette Christian Pulisic. Pochettino a déclaré qu’il souhaitait entendre les membres de l’équipe individuellement, pour avoir leur avis sur la façon dont ils voient les choses. Il réunira ensuite le groupe pour la première fois le mois prochain pour des matchs amicaux à Austin, au Texas, et à Guadalajara, au Mexique.

Le processus pour obtenir un accord a été long, s’étendant sur plus de deux mois entre le début du recrutement et sa présentation officielle. Pochettino a admis qu’il avait été difficile d’attendre. Il était prêt à se mettre au travail.

Le compte à rebours a maintenant commencé. Les États-Unis ont moins de deux ans avant la Coupe du monde et une montagne à gravir pour être prêts. Ils ont cependant un entraîneur dont peu de gens auraient imaginé qu’il mènerait ce groupe à ce tournoi.

Un entraîneur qui va maintenant essayer d’injecter de la confiance dans et autour de cette équipe.

(Photo du haut : Luke Hales/USSF/Getty Images pour USSF)