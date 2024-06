Mauricio Pochettino révèle ce qui l’attend après la sortie de Chelsea et refuse d’exclure un retour en Premier League

Mauricio Pochettino a refusé d’exclure un retour en Premier League après avoir admis qu’il était prêt à revenir à la direction.

Le patron argentin a quitté Chelsea d’un commun accord et à la fin de la saison et a depuis été remplacé par le patron de Leicester, Enzo Maresca.

Pochettino discutait de son avenir au lendemain de Soccer Aid Crédit : talkSPORT

Après avoir guidé les Bleus à la sixième position, Pochettino a partagé un message émouvant sur les réseaux sociaux pour remercier le club pour cette opportunité.

Cependant, Pochettino serait de retour à Stamford Bridge d’ici peu après s’être déjà engagé à diriger l’équipe du reste du monde à Soccer Aid dimanche – un match qu’ils ont perdu contre l’Angleterre.

S’adressant à talkSPORT après le match, Pochettino a déclaré : « C’était bien. C’était une bonne expérience. Tous les fans ici nous ont réservé un bon accueil.

« C’est un sentiment étrange parce que nous avons terminé il y a quelques semaines mais je suis heureux d’être à nouveau ici. »

Désormais sans travail, Pochettino envisagera sa prochaine opportunité dans le football, mais est-il prêt à revenir directement ?

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui, Pochettino a répondu : « J’ai toute l’énergie et je pense que nous avons très bien fini.

«Maintenant, nous attendons de voir ce qui se passe. Dans le football, on ne sait jamais, des choses peuvent arriver – aujourd’hui, rien d’autre que demain ne peut apparaître et toute opportunité, nous sommes ouverts à écouter.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait en Premier League, Pochettino a hoché la tête et a répondu : « Ouverts au football, nous sommes ouverts au football », avec un sourire.

Pochettino pourrait revenir en Premier League d’ici peu Crédit : Getty

Le joueur de 52 ans a déjà dirigé Southampton, Tottenham et Chelsea en Premier League et en tant que l’un des managers les plus sympathiques de l’élite, les fans adoreraient sans aucun doute le revoir en Angleterre.