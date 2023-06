Mauricio Pochettino remporte enfin l’argenterie en Angleterre alors qu’il guide le reste du monde vers la gloire de Soccer Aid

Mauricio Pochettino a finalement remporté l’argenterie en Angleterre alors que son équipe du reste du monde a remporté Soccer Aid pour la cinquième année consécutive.

Son équipe a battu l’Angleterre 4-2 à Old Trafford, avec le thriller de six buts voyant Usain Bolt, Paul Scholes et Robbie Keane tous cadrés.

Les fans ont peut-être oublié qu’ils assistaient à un match de charité car il y avait une vraie qualité au théâtre des rêves – des anciens professionnels ainsi que des célébrités.

La légende olympique Bolt – capitaine du World XI – a marqué le seul but de la première mi-temps après avoir passé le ballon entre les jambes de David James.

Peu de temps après la pause, l’Angleterre a égalisé, alors que l’acteur Asa Butterfield croisait le but à contre-pied du champion des poids mi-moyens de l’UFC, Leon Edwards, entre les bâtons.

Edwards a ensuite cherché à faire amende honorable après avoir courageusement paré le centre de Tom Grennan, mais il est tombé aux pieds de Scholes, qui a reculé les années avec un autre étourdissant à Old Trafford.

Dans ce qui était une frappe de marque, le joueur de 48 ans a tiré dans le coin inférieur droit pour ne donner aucune chance à Edwards.

Mais à peine trois minutes après son effort, il a été contraint de se blesser, l’Angleterre s’effondrant en son absence.

Pochettino, qui prendra la relève à Chelsea à partir du 1er juillet, a saisi l’opportunité en faisant venir Keane, l’icône des Spurs ayant instantanément un impact.

L’Irlandais a égalisé le score à l’heure de jeu après avoir été joué par Nani, où il a fouetté le ballon sur le poteau.

Et il a ensuite enfoncé le ballon dans le toit du filet lorsque le gardien Paddy McGuinness – à la place de James – était allongé sur le pont.

Le vainqueur de Love Island 2017, Kem Cetinay, a ensuite scellé la victoire du World XI à la 80e minute dans ce qui était son cinquième but dans l’histoire de Soccer Aid.

Aucun joueur n’a marqué plus que le joueur de 27 ans depuis sa création en 2006.

Cetinay s’est accroché à une passe mal placée de Sir Mo Farah, avant de placer le ballon bas dans le coin inférieur pour ne donner aucune chance à McGuinness.

En fin de compte, Soccer Aid a levé un incroyable 14,6 millions de livres sterling pour une œuvre caritative.

Mais ce fut encore une autre soirée décevante pour l’Angleterre, qui a maintenant passé cinq ans sans victoire.

Au final, le sens tactique de Pochettino a déjoué Harry Redknapp et Stormzy dans la pirogue adverse.

Bien qu’il reste peu probable que son assistante de Soccer Aid, Melanie C, le rejoigne dans la pirogue de Stamford Bridge.

Et vous pouvez être sûr que Pochettino cherchera à poursuivre ce succès en ramenant les bons moments dans l’ouest de Londres après une saison désastreuse.

Les Blues ont désespérément besoin d’une meilleure campagne après une mauvaise année qui les a vus terminer 12e du classement de la Premier League.

Thomas Tuchel et Graham Potter ont tous deux été limogés tandis que le retour de Frank Lampard en tant que manager par intérim s’est avéré être une décision désastreuse.

Pochettino espère avoir fait le bon choix en retournant en Angleterre après avoir été limogé par Tottenham en 2019.