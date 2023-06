Mauricio Pochettino raconte à Chelsea le premier transfert qu’il souhaite effectuer: rapport

Mauricio Pochettino devrait prendre la relève à Chelsea en tant que nouveau manager du club le 1er juillet, mais le travail a déjà commencé sur les objectifs de transfert qu’il souhaite avant la saison 2023/24.

En effet, selon Ben Jacobs de CBS Sportsl’Argentin a déjà informé la hiérarchie de Chelsea de la première signature qu’il souhaite rejoindre son équipe, bien qu’ils soient confrontés à une concurrence féroce de la part d’autres en Europe, en particulier compte tenu de l’équipe gonflée de Chelsea et de l’obligation de respecter les règles du fair-play financier.

« Les sorties sont la chose la plus importante pour Mauricio Pochettino car s’il n’a pas une taille d’équipe gérable, il n’a aucune chance de réussir », a déclaré Jacobs. QuatreQuatreDeux le 1er juin. « Tout le monde à Chelsea est au courant de cela, il y aura donc plusieurs départs, mais Chelsea n’a pas à attendre que les revenus arrivent avant de pouvoir se déplacer sur le marché, au moins avec une ou deux signatures tôt dans la fenêtre .

« Avec les entrées, Manuel Ugarte est une cible sérieuse pour Chelsea, le PSG est également dans cette course et je pense que les deux clubs ont le sentiment que la clause de libération de 60 millions d’euros est une valeur marchande assez juste. Aucun des deux ne prévoit de la déclencher : les deux vont présenter des options structurées en fonction de cette évaluation mais avec des conditions de paiement différentes, et cela dépendra d’Ugarte.

« Newcastle a également regardé Ugarte mais je ne suis pas au courant qu’ils aient déménagé – la préférence des joueurs est de passer en Premier League et le Sporting est résigné à le perdre. »

Malgré la préférence du joueur, cependant, un déménagement à Chelsea n’est certainement pas fait et dépoussiéré. En effet, avec les considérations financières des Bleus, le PSG propose une bien meilleure offre, comme l’explique Jacobs.

« Le package proposé par le PSG est plus important, plus sain : au moins une fois et demie, voire deux fois plus important que celui proposé par Chelsea.

« Je pense que c’est normal car les offres de Chelsea tiennent compte d’une saison sans football en Ligue des champions et augmenteraient en valeur si Chelsea revenait en Ligue des champions.

« Cela pourrait bien se résumer à savoir si Chelsea voit l’intérêt de continuer et de devoir payer un peu plus et deuxièmement si Ugarte préfère un transfert en Premier League ou si le package lucratif que le PSG a offert est plus avantageux. Il est donc à surveiller. . »