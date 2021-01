Mauricio Pochettino s’est engagé à inculquer une identité «combative et offensive» au Paris Saint-Germain alors qu’il prend ses fonctions d’entraîneur.

Les champions de France ont annoncé samedi l’embauche de Pochettino – leur ancien capitaine – en remplacement de Thomas Tuchel, récemment licencié.

« Cette équipe a un potentiel fantastique et mon équipe et moi ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir le meilleur du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions », a déclaré Pochettino. « Nous ferons également tout notre possible pour donner à notre équipe un jeu combatif et offensif. identité que les fans parisiens ont toujours aimée. »

Pochettino, qui a amené Tottenham à la finale de la Ligue des champions en 2019, a signé un contrat pour entraîner le PSG jusqu’en juin 2022 avec une option pour une année supplémentaire, a déclaré le club.

Il hérite d’une équipe talentueuse mais sous-performante, du moins selon les normes du PSG. Il commence la nouvelle année à la troisième place derrière Lyon et Lille.

Sa première séance d’entraînement aura lieu dimanche avant la visite de mercredi à Saint-Etienne. Le PSG affrontera Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions en février et mars.

Pochettino a joué 95 matchs pour le PSG en tant que défenseur central robuste de 2001 à 2003 et était un favori des fans.

« J’ai de merveilleux souvenirs, en particulier de l’atmosphère unique du Parc des Princes », a-t-il déclaré. « Je retourne au club aujourd’hui avec beaucoup d’ambition et d’humilité, et j’ai hâte de travailler avec certains des joueurs les plus talentueux du monde. . »

Parmi ces stars figurent Kylian Mbappe, Angel Di Maria et les Brésiliens Neymar et Marquinhos.

Au cours de la récente pause, Neymar a été surveillé de près par les médias affirmant qu’il avait bafoué les avertissements de pandémie avec une grande fête du Nouvel An à ou près de son manoir dans l’État de Rio de Janeiro. Les représentants de Neymar ont nié les liens de la star avec le parti.

Tottenham a limogé Pochettino en novembre 2019, quelques mois seulement après la dernière apparition de la Ligue des champions, où les Spurs ont perdu 2-0 contre Liverpool.

De même, Tuchel a été limogé quatre mois après avoir mené le PSG à la finale de la Ligue des champions 2020 _ perdant 1-0 contre le Bayern Munich.

« Le retour de Mauricio correspond parfaitement à nos ambitions et ce sera un autre chapitre passionnant pour le club et je suis sûr que les fans apprécieront », a déclaré le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.