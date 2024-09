Mauricio Pochettino nommé nouvel entraîneur de l’équipe masculine des États-Unis

Mauricio Pochettino est le nouveau manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, a annoncé mardi la Fédération américaine de football.

Pochettino, 52 ans, a signé un contrat de deux ans qui le mènera jusqu’à la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il succède à Gregg Berhalter, qui a été licencié après la piètre performance de l’équipe nationale américaine lors de la Copa América de cet été.

Pochettino sera présenté vendredi à New York.

« Mauricio est un vainqueur en série, passionné par le développement des joueurs et capable de construire des équipes soudées et compétitives », a déclaré Matt Crocker, directeur sportif de l’USSF, dans un communiqué. « Son palmarès parle de lui-même et je suis convaincu qu’il est le bon choix pour exploiter l’immense potentiel de notre équipe talentueuse. Nous sommes ravis d’avoir Mauricio à bord alors que nous nous lançons dans ce voyage passionnant pour réussir sur la scène mondiale. »

ESPN a rapporté le mois dernier que l’ancien international argentin avait accepté de prendre le poste après de longues discussions avec Crocker. Crocker, qui avait auparavant travaillé avec Pochettino à Southampton, en Premier League, avait été chargé de recruter un entraîneur de classe mondiale pour garantir que l’USMNT se présente à la Coupe du monde 2026 en tant que nation compétitive, capable d’atteindre les dernières étapes de la compétition.

Pochettino possède certainement un pedigree d’entraîneur inégalé dans l’histoire de l’USMNT. L’Argentin a entraîné dans certains des plus grands clubs du monde, notamment Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Au cours de cette période, il a entraîné certains des meilleurs joueurs du jeu, notamment Lionel Messi, Neymar et Harry KaneEn plus de Southampton, il a entraîné l’équipe espagnole de l’Espanyol, où il a également passé beaucoup de temps en tant que joueur.

« La décision de rejoindre l’US Soccer n’était pas seulement une question de football pour moi ; c’était aussi une question de chemin parcouru par cette équipe et ce pays », a déclaré Pochettino dans un communiqué. « L’énergie, la passion et la soif de réaliser quelque chose de vraiment historique ici – ce sont les choses qui m’ont inspiré. L’opportunité de diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis, devant des fans qui sont tout aussi passionnés que les joueurs, est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer.

« Je vois un groupe de joueurs plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière. »

Des sources ont déclaré à ESPN que Pochettino recevrait un salaire de 6 millions de dollars par an. Bien qu’il s’agisse d’une baisse de salaire par rapport à son précédent poste à Chelsea, cela ferait de lui l’entraîneur le mieux payé de l’histoire de l’USMNT.

Berhalter a gagné 2 291 136 $ en 2022, dont 900 000 $ de bonus lorsque les Américains se sont qualifiés pour la Coupe du monde et ont atteint le deuxième tour, selon la déclaration fiscale 2022 de l’USSF.

Dans son annonce, l’USSF a souligné que la nomination de Pochettino avait été soutenue en grande partie par un don philanthropique de Kenneth C. Griffin, fondateur et directeur général de Citadel et fondateur de Griffin Catalyst. Un soutien supplémentaire a été fourni par Scott Goodwin, cofondateur et associé directeur de Diameter, et plusieurs partenaires commerciaux.

Cette annonce vient couronner une relation qui traînait depuis quelques semaines. Le montant de la compensation que Chelsea continuerait à verser à Pochettino et à son staff était en jeu. Le fait que les discussions avec Chelsea aient eu lieu à la fin du mercato estival en Europe a encore retardé le processus.

Les efforts pour recruter Jürgen Klopp après son départ de Liverpool cet été n’ont pas abouti et, à un moment donné, Pellegrino Matarazzo, l’entraîneur d’Hoffenheim, a été considéré comme le principal candidat. Mais la fédération a finalement mis l’accent sur Pochettino, et sa volonté d’assumer ce rôle est un coup de maître.

Pochettino devrait faire appel à ses entraîneurs adjoints de longue date, Jesús Pérez, Miguel d’Agostino et l’entraîneur des gardiens Toni Jiménez. Il prendra les rênes de l’équipe nationale américaine pour la première fois le 12 octobre lors d’un match amical contre le Panama à Austin, au Texas, suivi d’une rencontre contre le Mexique à Guadalajara trois jours plus tard.

« L’embauche de Mauricio est un pas en avant dans notre mission de concourir au plus haut niveau et de laisser une empreinte durable sur le paysage mondial du football », a déclaré JT Batson, PDG d’US Soccer. « Sa connaissance approfondie du jeu, son engagement à développer les talents et sa volonté incessante d’excellence sont exactement ce dont nous avons besoin alors que nous nous préparons pour la Coupe du monde 2026. »

« Mauricio comprend le potentiel unique de cette équipe et de ce pays, et il partage notre conviction que l’US Soccer est sur le point de vivre quelque chose de vraiment spécial. »

Pochettino prend en charge une équipe qui est clairement au plus bas. L’équipe américaine était considérée comme sur une trajectoire ascendante après sa performance honorable en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les États-Unis ont depuis remporté deux titres consécutifs de la Ligue des Nations de la Concacaf.

Mais la Copa América 2024 a toujours été considérée comme un test plus difficile, et les États-Unis n’ont pas été à la hauteur, ne parvenant pas à sortir d’un groupe comprenant la Bolivie, le Panama et l’Uruguay. Les États-Unis ont également subi une lourde défaite 5-1 contre la Colombie lors d’un match amical préparatoire.

La forme de l’équipe nationale américaine ne s’est pas améliorée depuis, les États-Unis ayant subi une défaite 2-1 contre le Canada samedi à Kansas City, Kansas, l’équipe étant dirigée par l’ancien entraîneur adjoint Mikey Varas. Lors de ce match, les États-Unis étaient clairement deuxièmes dans toutes les phases et ont été dominés 11-1 aux tirs en première mi-temps. Les États-Unis ont affronté la Nouvelle-Zélande à Cincinnati plus tard mardi.

Pochettino disposera d’un groupe de joueurs talentueux avec lesquels travailler, une équipe qui comprend l’AC Milan Christian Pulisicle duo de la Juventus Weston McKennie et Tim Weah, ainsi que l’attaquant de Monaco Folarine BalogunPochettino n’aura pas beaucoup de temps pour travailler avec les joueurs étant donné qu’il ne reste que huit fenêtres avant la Coupe du monde 2026, y compris la Gold Cup 2025 l’été prochain.

Originaire de Murphy, en Argentine, Pochettino a disputé 20 matches internationaux avec deux buts et a fait partie de l’équipe d’Argentine qui a participé à la Coupe du monde 2002. En club, il a commencé sa carrière professionnelle avec l’équipe argentine de Newell’s Old Boys, avant de rejoindre l’Espanyol, le Paris-Saint-Germain et Bordeaux, où il a disputé plus de 500 matches.