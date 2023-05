Mauricio Pochettino nommé nouveau manager de Chelsea

Chelsea a embauché Mauricio Pochettino comme nouveau manager lundi alors que l’Argentin acceptait la tâche ardue de relancer le club en difficulté de Premier League.

Pochettino a accepté un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire et reviendra en Premier League quatre ans après avoir été limogé par le rival londonien de Chelsea, Tottenham.

L’homme de 51 ans était au chômage depuis son licenciement par le Paris Saint-Germain en juillet 2022.

« Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel. Nous sommes tous impatients de l’avoir à bord », ont déclaré les copropriétaires de Chelsea, Todd Boehly et Behdad Eghbali, dans un communiqué.

Pochettino, qui commencera son nouveau rôle le 1er juillet, remplace Frank Lampard après le retour de l’ancien milieu de terrain anglais à Chelsea en tant que patron par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Lampard était le troisième manager de Chelsea d’une campagne lamentable au cours de laquelle Boehly limogeait Thomas Tuchel en septembre, puis éliminait son successeur Graham Potter en avril après moins de sept mois à la tête.

Pochettino est devenu le favori après que Chelsea ait eu des entretiens avec l’ancien entraîneur espagnol Luis Enrique et Julian Nagelsmann, qui a été limogé par le Bayern Munich en mars.

Pochettino a accepté verbalement de prendre en charge Chelsea en avril, mais le rendez-vous a été suspendu jusqu’à la fin de la saison.

Alors que les Blues concluaient leur campagne de Premier League terne avec un match nul contre Newcastle dimanche, Pochettino s’est envolé pour l’Angleterre pour sceller officiellement l’accord.

Laurence Stewart et Paul Winstanley, co-directeurs sportifs de Chelsea, ont déclaré : « L’expérience, les normes d’excellence, les qualités de leadership et le caractère de Mauricio serviront bien le Chelsea Football Club à mesure que nous progressons.

« C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et langues. Son éthique, son approche tactique et son engagement envers le développement ont fait de lui un candidat exceptionnel. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)