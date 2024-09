Mauricio Pochettino nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis

La Fédération américaine de football a nommé Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

Pochettino, 52 ans, est un manager expérimenté et très respecté qui a connu des succès dans plusieurs grands clubs européens, dont Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Connu pour sa capacité à bâtir des équipes au style de jeu dynamique, il prendra désormais la tête de l’USMNT, apportant sa vaste expérience et son sens tactique pour mener l’équipe à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur son sol natal.

Le directeur sportif de la Fédération américaine de football, Matt Crocker, a mené un processus de recherche mondial et a pris la décision finale de nommer Pochettino comme entraîneur-chef.

« Mauricio est un gagnant en série, passionné par le développement des joueurs et capable de bâtir des équipes soudées et compétitives », a déclaré Crocker. « Son palmarès parle de lui-même et je suis convaincu qu’il est le bon choix pour exploiter l’immense potentiel de notre équipe talentueuse. Nous sommes ravis d’avoir Mauricio à bord alors que nous nous lançons dans cette aventure passionnante pour réussir sur la scène mondiale. »

« La décision de rejoindre l’US Soccer n’était pas seulement une question de football pour moi, c’était aussi une question de chemin parcouru par cette équipe et ce pays », a déclaré Pochettino. « L’énergie, la passion et la soif de réaliser quelque chose de vraiment historique ici, ce sont ces choses qui m’ont inspiré. L’opportunité de diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis, devant des fans qui sont tout aussi passionnés que les joueurs, est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Je vois un groupe de joueurs plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière. »

« Mauricio est un entraîneur de classe mondiale qui a fait ses preuves en matière de développement de joueurs et de réussite au plus haut niveau », a déclaré la présidente de l’US Soccer, Cindy Parlow Cone. « Sa passion pour le jeu, son approche innovante du coaching et sa capacité à inspirer et à créer des liens avec les joueurs font de lui le candidat idéal pour ce rôle. Nous sommes ravis de l’avoir à la tête de notre équipe nationale masculine. »

« L’embauche de Mauricio est un pas en avant dans notre mission de concourir au plus haut niveau et de laisser une empreinte durable sur le paysage mondial du football », a déclaré JT Batson, PDG d’US Soccer. « Sa connaissance approfondie du jeu, son engagement à développer les talents et sa volonté incessante d’excellence sont exactement ce dont nous avons besoin alors que nous nous préparons pour la Coupe du monde 2026. Mauricio comprend le potentiel unique de cette équipe et de ce pays, et il partage notre conviction que US Soccer est sur le point de vivre quelque chose de vraiment spécial.

« Cette annonce s’inscrit dans une ère historique pour le football américain, après la construction du centre national d’entraînement Arthur M. Blank, le lancement de la Soccer Forward Foundation, l’embauche d’Emma Hayes à la tête de notre équipe nationale féminine et la médaille d’or olympique », a poursuivi Batson. « Nous construisons un programme qui non seulement gagne sur la scène mondiale, mais inspire également la prochaine génération de joueurs et de fans de football américains, et nous sommes ravis que Mauricio joue un rôle clé dans ce parcours. »

Dans le cadre du processus de transition, Crocker a nommé Mikey Varas pour occuper le poste d’entraîneur-chef par intérim pour les matchs contre le Canada samedi dernier et la Nouvelle-Zélande ce soir. Varas, recruteur d’adversaires de l’USMNT lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et assistant depuis 2023, a été initialement embauché comme entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des moins de 20 ans en novembre 2021 et a conduit l’équipe nationale masculine des moins de 20 ans au sommet de son groupe lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA 2023 en Argentine.

Pochettino apporte une riche expérience acquise au cours de son passage en Europe. Il a débuté sa carrière d’entraîneur avec l’Espanyol en Liga avant de rejoindre la Premier League, où il a eu un impact significatif avec Southampton puis Tottenham Hotspur. Aux Spurs, il a mené l’équipe à sa première finale de l’UEFA Champions League en 2019 et a régulièrement terminé parmi les quatre premiers de la Premier League.

Après son passage réussi en Angleterre, Pochettino a pris les rênes du Paris Saint-Germain, où il a remporté le titre de Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, tout en menant l’équipe aux demi-finales de l’UEFA Champions League.

En plus de ses exploits sur le terrain, Pochettino est connu pour sa capacité à gérer et motiver des joueurs de haut niveau et pour son dévouement au développement des jeunes talents. De nombreux joueurs qui ont travaillé sous ses ordres ont loué sa capacité à favoriser leur croissance et à maximiser leur potentiel. Cette concentration sur le développement des jeunes s’inscrit bien dans la stratégie à long terme de l’US Soccer visant à constituer un solide vivier de talents pour l’équipe nationale.

La nomination de Pochettino est en grande partie soutenue par un don philanthropique de Kenneth C. Griffin, fondateur et PDG de Citadel et fondateur de Griffin Catalyst. Un soutien supplémentaire a été apporté par Scott Goodwin, cofondateur et associé directeur de Diameter, et plusieurs partenaires commerciaux.

Né à Murphy, en Argentine, Pochettino a connu une brillante carrière de joueur en tant que défenseur central, avec 20 sélections pour l’équipe nationale argentine. Il a joué pour des clubs tels que Newell’s Old Boys, l’Espanyol, le Paris Saint-Germain et Bordeaux.

Pochettino est titulaire d’une licence professionnelle de l’UEFA et parle couramment l’espagnol, le français et l’anglais. Il travaillera en étroite collaboration avec le personnel d’US Soccer pour assurer une transition en douceur et jeter les bases du succès dans les compétitions à venir.