Mauricio Pochettino nommé entraîneur-chef de Chelsea: Pourquoi l’ancien patron de Tottenham a raison pour les Blues | Nouvelles du football

Chelsea a dépensé 600 millions de livres sterling pour les joueurs et a besoin d’un manager capable d’exploiter correctement cet investissement. C’est pourquoi Mauricio Pochettino a été nommé.

La mémoire reste si vive, qu’Adam Lallana peut se rappeler chaque détail. Le milieu de terrain l’a décrit comme « un réveil » lorsque Pochettino est entré pour la première fois dans le vestiaire de Southampton en janvier 2013 pour donner son discours d’introduction avant une séance d’entraînement.

L’Argentin n’avait alors suivi qu’un cours d’anglais de deux heures réservé par sa femme à ce moment-là, mais possédait une attraction magnétique. « Il était vif », a noté Lallana. « Il avait l’air du rôle, il parlait avec passion malgré la barrière de la langue.

« Il y avait tellement d’énergie dans la pièce et une connexion immédiate. Les gars étaient tous impatients de jouer pour lui – et voulaient désespérément savoir quel parfum il utilisait ! »

Pochettino a l’habitude non seulement de faire une première impression forte sur ses joueurs en tant que manager, mais aussi durable.

À l’Espanyol, un club qu’il a sauvé de la relégation contre toute logique, Philippe Coutinho est passé d’un naufragé de l’Inter Milan à un superbe meneur de jeu qui contribuera directement et indirectement à la période dorée de Liverpool sous Jurgen Klopp.

« Mauricio m’a donné beaucoup de confiance », dira le Brésilien. « Il m’a aidé à croire en moi et à devenir le joueur que je suis. »

Image:

Harry Kane est devenu un nom familier sous Pochettino





À Tottenham, l’influence de Pochettino sur Harry Kane – leur attaquant de quatrième choix à son arrivée – est bien documentée. Il a convaincu les Spurs de rester avec Heung-Min Son lorsque le club a voulu se tordre, et sa reconstruction de Ryan Mason – le joueur plus la personne – est allée au-delà.

Même dans le grandiose spectacle du Paris Saint-Germain, où les ego se déchaînent, Pochettino a su diriger solidement le vestiaire. Il n’y a pas eu de retombées publiques majeures pendant son sort, contrairement aux prises de bec qui ont coloré les périodes avant et après.

Pochettino est un manager de joueurs ; les désarmer puis les développer. Il propose un voyage à s’approprier, un abonnement au bien collectif.

« Je regarde les gens dans les yeux et il devient facile de se connecter », a-t-il déclaré à cet écrivain. « Je crois que les gens peuvent percevoir ce que vous êtes et que les premières impressions sont grandes – vous devez être fort et honnête et les gens s’identifieront à cela. Les joueurs doivent sentir comment vous travaillez et avoir confiance en vous. »

Chelsea savait tout cela sur Pochettino. Deux fois sous Roman Abramovich via Marina Granovskaia, qui le tenait en haute estime, ils ont tenté de nommer le joueur de 51 ans à Stamford Bridge. Maintenant, ils ont enfin débarqué leur homme.

Image:

Pochettino arrive à Chelsea alors que le club est sous le choc d’une fin de partie inférieure





Mais il n’y a pas plus besoin de ses compétences au club qu’en ce moment. Chelsea a injecté 600 millions de livres sterling dans une équipe sérieusement gonflée et a besoin d’un personnage capable de débloquer son investissement.

Il y a une abondance de talent mais le groupe manque de confiance et sans direction. Ils sont amorcés par l’énergie, la philosophie et la marque de croyance de Pochettino que l’ancien défenseur de Southampton Dejan Lovren a autrefois comparé à « devenir un super-héros ».

Le personnel de recrutement de Chelsea sait que Pochettino travaillera avec les outils à sa disposition au lieu de pointer vers les transferts. C’est un homme qui a fait des miracles à Tottenham avec peu ou pas de dépenses nettes, passant deux fenêtres successives sans signer – une anomalie en Premier League.

L’équipe regorge de joueurs intelligents qui répondront aux exigences de Pochettino en matière de presse élevée, de transitions offensives rapides, de surcharges et de construction par l’arrière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nemanja Matic a soutenu Pochettino pour réussir à Chelsea et revient sur l’expérience de travail sous Jose Mourinho à Roma



Il y a aussi suffisamment de polyvalence pour adapter une approche à une forme compacte et organisée dans un bloc intermédiaire. Les attaques des équipes de Pochettino ont eu tendance à engager en grande partie les arrières latéraux, un domaine dans lequel Chelsea est particulièrement approvisionné.

La liste des joueurs susceptibles de bénéficier de sa nomination – crie Mykhailo Mudryk – est longue. Mais Pochettino sera également impitoyable en réduisant une équipe en ballon et en supprimant ceux qui ne sont pas capables de respecter les normes ou ses exigences tactiques.

Il est également exceptionnel dans la gestion des relations avec les pouvoirs en place. Bien qu’il ait désespérément poussé le président de Tottenham, Daniel Levy, à rafraîchir l’équipe dans les années précédant son limogeage en 2019, Pochettino n’a jamais été publiquement critique à son égard.

Ils restent en bons termes, ce qui est également le cas avec la hiérarchie du PSG. Compte tenu de la nature pratique des copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali à Chelsea, cela semble un point instructif.

Pochettino a toujours performé au-delà des attentes, à l’exception des géants français. Il est en excellente compagnie à cet égard, avec Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel prouvant que le PSG lui-même est le problème, pas la personne dans la pirogue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Thiago Silva de Chelsea dit que les joueurs doivent assumer la responsabilité de la forme de l’équipe cette saison, et que le blâme ne devrait pas uniquement incomber aux managers



Pochettino a sauvé l’Espanyol de la chute, défiant les conventions après être devenu son troisième lancer de dés en 2008-09. Il les a guidés vers la victoire sur Barcelone de Pep Guardiola en quart de finale de la Copa del Rey et les a menés à une huitième place impensable.

Southampton a été courageux sous sa direction, gagnant contre Manchester City, Liverpool (deux fois) et Chelsea, ainsi que des matchs nuls avec Arsenal, Manchester United (deux fois) et City. Il a livré le meilleur total de points de Premier League du club à l’époque en 2013-14 et leur a assuré un gros profit sur les ventes de joueurs.

Pochettino a façonné Tottenham sous nos yeux, les transformant d’une risée en habitués de la Ligue des champions – finalistes en 2019 – et en prétendants nationaux malgré le budget le plus bas des « Big Six » et leur piétinement sur le marché.

Les Spurs ont considérablement plongé depuis son départ, la base de fans se joignant aux joueurs et au personnel en souhaitant qu’ils soient sur le point de le dévoiler à nouveau.

C’est plutôt Chelsea qui a cet honneur. Le club a limogé son entraîneur vainqueur de la Ligue des champions à Tuchel et, en l’espace de sept mois, se faisait tirer dessus sur son remplaçant qui, juraient-ils, faisait partie d’un processus à long terme.

Graham Potter était aux prises avec des joueurs dont il n’avait pas besoin dans une stratégie de recrutement qui sapait son approche de coaching. Entrez Frank Lampard, un mouvement intérimaire qui parlait de sentiment plutôt que d’intelligence. Son record a joué 11, en a perdu huit, en a concédé 21, en a gagné un.

Pochettino a un sens incroyable pour Chelsea. C’est au club de prouver qu’il est une destination logique pour un manager d’élite.