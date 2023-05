Mauricio Pochettino met en place un plan de transfert à trois pour Chelsea: rapport

Du limogeage de deux entraîneurs en chef à une mauvaise série de résultats sur le terrain, la saison actuelle de Chelsea a été tout simplement catastrophique. Chelsea, dans le but de réaliser une meilleure performance la saison prochaine, aurait décidé de nommer Mauricio Pochettino comme entraîneur-chef à la fin de cette campagne. Un rapport publié par Daily Mail a maintenant affirmé que Pochettino avait prévu de signer trois nouveaux visages pour Chelsea. L’article indique que l’entraîneur argentin a identifié un nouveau gardien de but, un milieu de terrain central et un n ° 9 comme les trois postes qu’il viserait à renforcer avant le voyage de la saison prochaine.

L’Espagnol Kepa Arrizabalaga a passé la majeure partie de la saison en tant que gardien de premier choix de Chelsea. Mais son avenir à Chelsea est considéré comme un peu incertain. Avec l’avenir incertain de Kepa et le Sénégalais Edouard Mendy qui n’a pas encore signé de nouveau contrat, Chelsea devra trouver un gardien fiable pour la saison prochaine.

Au milieu de terrain central, Pochettino souhaite qu’un joueur de longue date figure aux côtés d’Enzo Fernandez. Trouver le fond du filet est souvent apparu comme un sujet de préoccupation majeur pour Chelsea cette saison et Pochettino cherche à renforcer l’unité d’attaque du club. La signature estivale de Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas beaucoup aidé Chelsea. Romelu Lukaku est sur le point de revenir à Chelsea après son prêt à l’Inter Milan, mais l’incertitude semble planer sur l’avenir de l’international belge au sein de l’équipe basée à Stamford Bridge.

Pendant ce temps, le patron par intérim de Chelsea, Frank Lampard, a remporté sa première victoire depuis son retour au club contre Bournemouth samedi. « Je suis heureux. Nous sommes arrivés après une course difficile, ça a été une année difficile et il y a beaucoup de travail à faire. Mais la performance et le résultat en solitaire sont vraiment bons, on méritait de gagner le match. C’est une belle avancée pour les gars. Travailler dur et arriver à un endroit qui a été très difficile pour beaucoup d’équipes cette année… Je suis très heureux », aurait déclaré Lampard à la BBC.

Chelsea occupe actuellement la 11e position du classement de la Premier League. Lors de leur prochaine mission, les Blues accueilleront Nottingham Forest le 13 mai.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici