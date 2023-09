Mauricio Pochettino, manager de Chelsea : la fenêtre de transfert de 400 millions de livres sterling a été « difficile »

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a déclaré que la fenêtre de transfert avait été « difficile » pour lui, malgré les 400 millions de livres sterling dépensés par le club pour de nouveaux joueurs cet été.

Les Blues ont dépensé gros pour 12 signatures au cours des deux derniers mois, dont 100 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo, 52 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku et 32 ​​millions de livres sterling pour recruter l’attaquant de Villarreal Nicolas Jackson.

Le milieu de terrain de Manchester City, Cole Palmer, est le dernier joueur à rejoindre Chelsea pour un montant de 40 millions de livres sterling à la date limite, portant les dépenses du club à environ 400 millions de livres sterling cet été seulement.

Cela s’ajoute aux 323 millions de livres sterling dépensés par Chelsea en janvier et aux 260 millions de livres sterling l’été dernier, ce qui signifie que les Blues ont dépensé près d’un milliard de livres sterling en transferts depuis que Todd Boehly a acheté le club l’année dernière.

Interrogé dans une interview avec BBC Football Focus sur la façon dont s’était déroulée la fenêtre de transfert, Pochettino a répondu : « Difficile ».

« Avant de signer, je le savais. C’est pourquoi j’ai accepté cette situation et je ne me plains pas. C’est positif. C’est la pression qu’ils créent et qu’ils avaient en tête. Et maintenant, ils font un travail fantastique en essayant de faire ce qu’ils voulaient. »

Chelsea a terminé 12e la saison dernière lors d’une campagne décevante en Premier League, mais Pochettino veut remporter rapidement l’argenterie à Stamford Bridge.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps il prévoyait devoir attendre les trophées, il a répondu : « Des mois ».

« Coupe Carabao, FA Cup, championnat. Nous voulons gagner. Cette saison. Nous ne pouvons pas dire un ou deux ans. Nous devons envoyer le message que nous n’avons pas de temps à perdre. Nous voulons être performants aujourd’hui. »

Plus d’histoires de Chelsea

Ayant déjà recruté Christopher Nkunku et Nicolas Jackson en attaque, les Bleus ont été lié à un coup sensationnel pour Kylian Mbappe.

Dans Aperçu de la saison de FourFourTwonous discuter de la façon dont Chelsea peut se remettre de la dernière campagne.

La raison pour laquelle Chelsea joue sans sponsor de maillot a également été révélé.