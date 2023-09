Mauricio Pochettino, manager de Chelsea : « Je pense que l’équipe se comporte bien »

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a insisté sur le fait que son équipe se comportait bien, malgré un début de saison lamentable.

Les Blues ont été battus 1-0 à domicile contre Aston Villa ce week-end pour poursuivre une misérable forme qui les a vu remporter une seule victoire toute la saison – à domicile contre Luton Town. Chelsea n’a gagné que deux fois depuis que Graham Potter a quitté Stamford Bridge et n’a marqué que cinq buts toute la saison.

Il s’agit du deuxième pire début de campagne des Londoniens depuis 1992 – mais Pochettino dit maintenant qu’il est réconforté par certaines des performances de ses joueurs sur le terrain, malgré les résultats.

Chelsea a encore perdu ce week-end (Crédit image : Getty Images)

« Je ne suis pas frustré car je pense que l’équipe joue bien », a déclaré l’Argentin. « Nous ne pouvons pas nous plaindre de la performance de l’équipe qui manque de nombreux joueurs clés.

« Je suis déçu parce que je pense que beaucoup d’équipes avec moins marquent plus. C’est pourquoi nous nous sentons mal. Les joueurs méritent plus. La seule façon de trouver ce que nous voulons est de continuer à pousser, de continuer à jouer, de continuer à faire les bonnes choses, de le reproduire. encore. »

Bien qu’il n’ait récolté qu’un point lors des matchs contre Bournemouth et Nottingham Forest, Pochettino a affirmé que la réaction qu’il a vue de ses stars suite aux récentes déceptions a été encourageante, alors que les Blues sont sur le point de se lancer dans une série de matches difficiles.

« Je suis tellement heureux de ce que ressent l’équipe après Bournemouth et Nottingham Forest », a déclaré le joueur de 51 ans. « Ils se soucient vraiment du club, ils se soucient vraiment de gagner les matchs, ils se soucient vraiment de mieux performer et je pense que cette semaine a été bonne pour travailler dur et créer de bons moments chaque jour à traduire en compétition. »

L’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson risque une suspension d’un match suite à son cinquième carton jaune de la saison contre Aston Villa. (Crédit image : Getty Images)

Chelsea affronte Brighton & Hove Albion en Coupe de la Ligue avant les matches contre Fulham et Burnley – puis les choses s’intensifient dans une série de sept matches qui pourraient voir Pochettino limogé avant Noël.

Entre le 21 octobre et le 6 décembre, les Blues doivent affronter Arsenal, Brentford, Tottenham Hotspur, Manchester City, Newcastle United, Brighton et Manchester United.

