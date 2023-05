Mauricio Pochettino le « fit parfait »: pourquoi Chelsea pourra à nouveau rêver sous son nouveau manager | Nouvelles du football

Il n’y a pas eu autant de malheur autour de Chelsea depuis longtemps. Même après que l’ancien propriétaire Roman Abramovich a été sanctionné. Même après avoir perdu Eden Hazard au début d’une interdiction de transfert d’un an.

Chelsea a terminé en dehors du top 10 de la Premier League pour la première fois depuis 1996 au terme d’une saison misérable, qui avait tant promis sous un nouveau propriétaire aux poches profondes et un manager, Thomas Tuchel, adoré dans les tribunes.

Deux licenciements, 600 millions de livres sterling et les pires séries de résultats depuis près de trois décennies plus tard et l’ambiance s’est détériorée à des niveaux désagréables. Maintenant, Mauricio Pochettino est l’homme qui appuie à nouveau sur le bouton de réinitialisation cet été à Stamford Bridge.

C’est le même homme qui a signé son dernier emploi avec un titre de Ligue 1 et une Coupe de France pendant 18 mois avec le Paris Saint-Germain, et il y a à peine quatre ans a conduit Tottenham à sa première finale de Ligue des champions. À première vue, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles hériter d’une équipe gonflée au moral bas et d’un propriétaire apparemment impulsif d’un fusil à dispersion ne semble pas attrayant.

Podcast Apple

En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci.

Ouvrir les options de confidentialité

Todd Boehly a appris à la dure les leçons de ses 12 premiers mois éprouvants dans l’ouest de Londres, et ce n’est pas un hasard s’il est sur le point de nommer un homme avec une histoire de clubs de moulage pour le mieux.

Dans une édition spéciale du podcast Essential Football, Sky Sports Nouvelles ‘ Melissa Reddy et Paul Gilmour ont expliqué pourquoi l’Argentin ramènera un sentiment d’optimisme à Chelsea à partir des cendres d’une saison qu’ils ont hâte d’oublier.

« Ça n’a jamais été aussi parfait que ça »

« Quand vous regardez où en est le club en ce moment et ses problèmes, structurellement et au niveau de l’équipe, la quantité de potentiel inexploité là-bas, puis vous regardez les qualités les plus fortes de Pochettino et ce qu’il a amélioré dans les clubs dans le passé – vous voyez une symétrie parfaite , et pourquoi il est logique pour eux de le nommer maintenant », a déclaré Reddy.

« C’est la troisième ou la quatrième fois qu’ils essaient de l’approcher, et je ne pense pas qu’aucune des autres fois n’ait été aussi parfaite que celle-ci. La principale chose dont Chelsea a besoin est la direction, le but, la clarté, une refonte de toutes ces choses et c’est son sweet spot, son ensemble de compétences.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Melissa Reddy pense que Mauricio Pochettino serait une nomination réussie pour Chelsea, insistant sur le fait que les Blues ont besoin d’un but et d’une direction après une saison chancelante.



« Il est très doué pour évaluer le paysage. La compétition en Premier League est aussi élevée qu’elle l’a été, mais il pensera que Chelsea a juste besoin de quelques ajustements et ils seront là. Ils n’ont pas besoin de beaucoup pour être un succès, triomphant équipe, ils ont juste besoin de la bonne personne pour la rassembler.

« Cette équipe que Chelsea a, ils seront animés par lui et excités par lui. Il aura une identité et une philosophie claires pour que l’équipe travaille, ce qui donne également à la structure du football une idée de la façon dont elle devrait recruter – cela créera un sentiment de clarté, d’excitation et de direction qui leur manquait.

« L’une des autres choses à corriger à Chelsea est l’ingérence des propriétaires. C’est trop pratique à bien des égards, pas seulement pour le recrutement, mais aussi pour aller dans le vestiaire et s’adresser aux joueurs, quand ce n’est pas leur place.

« Pochettino a de l’expérience dans la gestion de cela à Southampton, Nicola Cortese avait l’habitude de parler directement aux joueurs, mais il l’a fait passer par le personnel d’entraîneurs à la place. Une partie des négociations avec Chelsea aurait consisté à être autorisé à travailler comme ils le font. , sans les sous-coter. »

L’ampleur de la révolution Pochettino à Tottenham et auparavant à Southampton était évidente d’après les résultats sur le terrain, mais les fondements sous-jacents n’étaient pas toujours aussi évidents dans les tribunes.

À St Mary’s, par exemple, le programme de conditionnement individuel qu’il a organisé pour Adam Lallana a aidé le milieu de terrain à se débarrasser de problèmes de forme physique récurrents – et c’est quelque chose qu’il a manqué après avoir été vendu à Liverpool en 2014.

« Il s’intéresse vraiment à ses joueurs, à ce qu’ils vivent, à quoi ressemble leur vie personnelle », a ajouté Reddy. « Il y a une politique de porte ouverte où ils peuvent aller lui parler de n’importe quoi.

« Ryan Mason est un autre qui fera l’éloge de lui en tant que manager. C’était une coquille de joueur et Pochettino et Jesus Perez l’ont vu, ont travaillé avec lui, ont reconstruit sa confiance, et quand il a subi cette blessure qui a mis fin à sa carrière, il Ce sont eux qui l’ont soutenu et l’ont aidé à acquérir cette voie vers l’entraînement.

« Il voit des choses chez les joueurs qu’ils ne peuvent pas voir eux-mêmes et que les entraîneurs précédents ne pouvaient pas – en termes de choses simples comme le positionnement, mais leurs points de poussée, comment on doit leur parler, comment les motiver. Il crée un sentiment de le collectif où aucun individu n’est plus grand qu’un autre. »

Pochettino avait hésité à parler anglais aux médias à Southampton, mais il a quand même fait comprendre que le respect était au cœur de sa philosophie, et lorsqu’il a déménagé à Tottenham – sans son traducteur – sa personnalité a brillé encore plus clairement.

« On a beaucoup parlé de la culture qu’il apporte aux clubs; les poignées de main où les joueurs se serrent la main au début de chaque journée, c’est cette culture du respect », a déclaré Gilmour.

« Je m’en souviens quand nous allions interviewer Pochettino à l’aéroport sur le chemin des matchs européens, les joueurs venaient nous voir, nous demandaient comment nous allions et nous serraient la main – il s’agissait de représenter le club et le badge. «

Un rendez-vous soigneusement planifié

C’est précisément à cause de ces dures leçons apprises que Boehly a pris son temps sur cette nomination, déjà la deuxième de son court règne.

Graham Potter a été limogé il y a plus d’un mois, mais même les luttes de Frank Lampard n’ont pas précipité l’Américain dans son prochain mouvement – ​​et il a été disposé à répondre au désir de Pochettino pour un début d’été plutôt que de marcher dans le malaise de cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Gilmour de Sky Sports parle de l’expérience de Mauricio Pochettino de Paris Saint-German et pense que son temps à gérer des joueurs d’élite à Paris l’aidera avec l’équipe chère de Chelsea



« Chelsea voulait passer par un processus approfondi pour trouver le prochain manager. Ils voulaient faire confiance aux footballeurs et travailler ensemble en équipe pour y parvenir », a ajouté Gilmour.

« Pochettino tenait à revenir au début de la pré-saison, la plupart des managers aiment repartir de zéro et il aime certainement faire ça, faire s’effondrer ses joueurs et les préparer pour la nouvelle saison.

« Des gens comme Todd Boehly et Behdad Egbhali n’arrivent pas là où ils sont sans se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. C’est là que je pense qu’ils méritent d’être reconnus. Au début, il y a eu beaucoup de changements et de bouleversements, pas seulement sur le Vous pensez à Marina Granovskaia et Petr Cech, et beaucoup de gens ont quitté le club en même temps.

« Cela n’a pas fonctionné cette saison, les fans de Chelsea se sont habitués à gagner des trophées, et c’est ce qu’ils demandent et attendent. Comme nous l’avons vu cette saison, il faut être prêt à gagner et avec les changements, l’énorme équipe et nouveau manager, ce n’était pas fait pour gagner. »

Pochettino est surtout connu pour son passage à Tottenham, mais c’est à Paris qu’il a finalement cassé son canard trophée, quelque chose qu’il devra ajouter tôt ou tard à Stamford Bridge.

Qu’il ait réussi ou échoué au Parc des Princes est à débattre, étant donné que rien de moins qu’un titre de Ligue 1 n’est jamais suffisant pour le club le plus riche de France, et bien qu’il n’ait pas réussi à les rapprocher de la levée du trophée de la Ligue des champions, il est loin d’être le seul entraîneur du PSG à trouver la vie dure sur le continent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jason Cundy estime que Mauricio Pochettino est un bon rendez-vous pour Chelsea et les fans salueront son arrivée au club



« Il a beaucoup tiré de son expérience au PSG », a déclaré Gilmour. « C’était incroyablement différent de Southampton et de Tottenham. Il y a également affronté une assez grande équipe, et bon nombre d’entre eux étaient capitaines de leurs équipes nationales, donc de grandes personnalités – mais il s’entendait toujours bien avec les joueurs. Il n’y a jamais eu de chute dehors.

« C’était difficile, par exemple, quand Gianluigi Donnarumma a été signé et qu’il était un grand fan de Keylor Navas, et il pensait que les deux étaient des n°1 incroyables et il devait faire avec ça. Et comme cela a été prouvé à plusieurs reprises, les top managers ont galère au PSG. »