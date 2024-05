Mauricio Pochettino laisse tomber une allusion au limogeage de Chelsea avant Brighton avec une énorme admission future

Mauricio Pochettin a révélé qu’il se préparait à prendre la tête du club la saison prochaine sans savoir encore si le club déciderait de se séparer de lui. Les décideurs de Chelsea tiendront un bilan de la première année de Pochettino après le dernier match de Premier League la semaine prochaine.

Alors que le football européen est désormais bien en vue, Pochettino est sur le point de récupérer ce qui a été une saison largement mouvementée pour les Bleus, mais il n’est pas certain que ce soit suffisant pour qu’il soit en pirogue la saison prochaine. La semaine dernière, il est allé jusqu’à dire que l’équipe d’entraîneurs elle-même pourrait se retirer si elle n’était pas satisfaite.









« Nous planifions, nous travaillons », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur les dernières nouvelles concernant son avenir. « Nous ne pouvons pas accepter certains commentaires de ma part de manière négative parce que j’essaie toujours d’être positif et d’être positif, en essayant de traduire mes sentiments à vous ou aux gens, je ne dis jamais et je ne pense pas à l’avenir.

« C’est déjà prévu. Le plan est là pour commencer la pré-saison, la date, comment nous allons commencer. Ce n’est pas entre mes mains d’être ici ou de ne pas être là. »

Avant la rencontre avec Forest samedi, il avait évoqué la possibilité de quitter le club un an seulement après le début de son contrat. « Le plus important est de continuer, de travailler si nous sommes tous heureux, pas seulement les propriétaires heureux de nous, ou les directeurs sportifs avec nous, ou nous, avec toute l’organisation que le club construit ici grâce à eux, nous sommes tout est en cours d’évaluation », a-t-il déclaré.

« Si nous sommes heureux, c’est parfait. Mais ce n’est pas seulement si les propriétaires sont heureux ou si les directeurs sportifs sont heureux. Si nous sommes heureux, vous devez nous le demander aussi, car peut-être que nous ne sommes pas heureux et que nous acceptons la situation et alors nous ne sommes pas heureux et nous devons nous séparer. »

Cependant, avec la possibilité de décrocher la septième place grâce à une victoire sur Brighton mercredi soir, Pochettino a démontré son intention de rester en place. « Nous avons des joueurs qui grandissent, s’améliorent, gagnent en maturité et vivent leur première expérience en Premier League », a-t-il déclaré.

« Je veux être honnête avec vous et avec les fans. L’histoire de Chelsea est impossible aujourd’hui. Avec le temps, nous parviendrons à égaler. C’est mon souhait. » Il a également réitéré l’importance de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine afin de poursuivre le développement de son effectif.





« Le football est une question de résultats. Parfois, les résultats arrivent à cause de choses qu’on ne peut pas expliquer. Les deux prochains matchs sont vraiment importants pour bien finir en vue d’une éventuelle Coupe d’Europe et pour commencer la saison prochaine avec un bon score. [positive] sentiment. »

Il a terminé : « Je pense que les fans voient ce que nous faisons. Mais c’est difficile. Nous faisons un travail fantastique, un travail fantastique. Quand la situation commence vraiment mal, il faut rester calme, continuer à pousser, à travailler et à croire. Je je suis tellement excité pour l’avenir. »