L’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino insiste sur le fait que la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City n’est pas une bataille personnelle entre lui et Pep Guardiola.

Pochettino vise à mener le club français à son premier titre en Ligue des champions – un objectif que Guardiola a également tenu depuis qu’il a pris la tête des leaders de la Premier League en 2016.

L’ancien patron de Tottenham a un jour décrit les commentaires de Guardiola sur la dépendance de son équipe d’alors envers Harry Kane comme « très irrespectueux » en 2017, mais Pochettino a cherché à faire l’éloge de son homologue avant le match aller de mercredi à Paris.

« C’est une équipe qui joue contre une autre, pas une bataille personnelle. Ce sera une bataille entre deux très bonnes équipes », a déclaré Pochettino.

« Quand vous parlez de Pep Guardiola, vous parlez de l’un des meilleurs entraîneurs du monde, sinon du meilleur. Je l’admire beaucoup et pas seulement à cause des titres qu’il a remportés. »

Les Spurs de Pochettino ont battu de façon mémorable City en quarts de finale de la Ligue des champions il y a deux ans alors qu’ils se rendaient à la finale, mais il dit que ce résultat ne peut pas être utilisé à son avantage.

« On ne peut rien retenir d’il y a deux ans », a déclaré Pochettino, qui a pris la direction du PSG le 3 janvier.

« C’était un jeu, une approche, des équipes complètement différents. Aujourd’hui, la ville est différente et je suis au PSG, une équipe complètement différente des Spurs. »

Le PSG, finaliste la saison dernière, a déjà éliminé Barcelone et le Bayern Munich, champion en titre, depuis l’arrivée de Pochettino en tant que successeur de Thomas Tuchel au Parc des Princes.

Pochettino a ajouté: « Je pense que Manchester City est l’une des plus grandes équipes du monde, avec le meilleur entraîneur. Si cela doit être plus difficile que le Bayern Munich, nous verrons. »

Neymar: le succès de CL est la priorité, pas Ballon D’or

Neymar (à gauche) vise un deuxième succès en Ligue des champions



Pendant ce temps, l’attaquant influent Neymar a déclaré que sa priorité était d’aider le club français, qui occupe la deuxième place de la Ligue 1, à atteindre son objectif de gagner la compétition de clubs de premier plan en Europe plutôt que des réalisations personnelles.

Le Brésilien, qui a remporté la Ligue des champions avec Barcelone en 2015, et son coéquipier du PSG Kylian Mbappe ont été désignés comme prétendants au Ballon d’Or de cette année, mais il se concentre sur la progression vers la finale de la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

« Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour battre Manchester City. Je ferai tout, professionnellement parlant, pour gagner ce match », a déclaré Neymar.

« Mon objectif principal est la Ligue des champions et non le Ballon d’Or. Ce n’est pas ma priorité principale.

« A l’avenir, je dois pouvoir me souvenir que j’ai remporté la Ligue des champions une, deux ou peut-être trois fois. »

Neymar, qui approche des deux dernières années de l’accord qu’il a signé avec le PSG en 2017, dit qu’il n’a jamais été aussi heureux au PSG au milieu des informations faisant état d’une nouvelle prolongation de contrat.

« Je me sens vraiment bien, vraiment heureux », a-t-il déclaré.

« Je suis très heureux cette saison. Cette année, le PSG s’est vraiment amélioré et nous avons beaucoup travaillé pour continuer à nous améliorer. Nous voulons vraiment gagner la Ligue des champions. »

