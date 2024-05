Mauricio Pochettino fait les réclamations de Moises Caicedo et Nicolas Jackson alors qu’il prépare les transferts de Chelsea

Le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, a de grands espoirs pour l’avenir de Chelsea et a discuté du développement de Nicolas Jackson et Moises Caicedo en plus de ses projets d’été.

Mauricio Pochettino attend plus du milieu de terrain de Chelsea Moises Caicedo la saison prochaine.

L’international équatorien se prépare à affronter son ancienne équipe de Brighton mercredi soir, après avoir rejoint les Blues l’été dernier dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre 115 millions de livres sterling. Caicedo a connu un début de vie lent à Stamford Bridge alors qu’il arrivait avec la saison de Premier League en cours après un programme de pré-saison fortement perturbé alors que les clubs recherchaient sa signature.









Dans une saison à Chelsea gâchée par les blessures, seul Conor Gallagher a joué plus que Caicedo. Le joueur de 22 ans a été une figure centrale de la colonne vertébrale de Chelsea alors que l’équipe de Pochettino se lance tard dans la Ligue Europa.

Le patron des Blues estime que Caicedo a encore de la marge pour s’améliorer à mesure que l’équipe se développe, malgré son influence croissante. Il affirme que la pression n’est plus sur son atout.

« J’attends plus de lui même s’il va bien », a déclaré Pochettino. « Je pense que la saison prochaine, je n’ai aucun doute qu’il sera bien meilleur.

« Maintenant, il sait ce que signifie jouer pour Chelsea, sans pression. Les joueurs croient en notre façon de travailler et ils sont d’accord sur la façon dont nous voulons appliquer notre philosophie et notre façon de jouer et c’est fantastique.

« L’idée d’avoir des joueurs qui font vraiment confiance et croient et c’est pourquoi l’avenir sera incroyable. HNous faisons partie des joueurs qui ont encore de la marge pour s’améliorer. »

Moises Caicedo est actuellement le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique ( Getty Images)



Après une refonte estivale, Caicedo n’est pas seul. L’attaquant Nicolas Jackson a inscrit 17 buts cette saison, soit plus que Didier Drogba n’en a réussi lors de sa première saison dans l’ouest de Londres.

Jackson a été adopté par les supporters de Chelsea après avoir marqué le but vainqueur contre Nottingham Forest. L’ancien as de Villarreal a parcouru un long chemin depuis qu’il a été largement réprimandé pour ses ratés et qu’il s’est disputé avec les fans en marge.

« Je pense que Nico a le potentiel pour être un très, très bon attaquant », a déclaré Pochettino. « Un attaquant fantastique. Seulement, c’est une question de patience et de temps.

« C’est un bon exemple. Il a reçu d’étonnantes critiques dès le début parce qu’il a été comparé à Drogba dès le début.

« Mais pour juger et être si radical dans les opinions, soyez prudent », a ajouté l’homme de 52 ans, « Parce que je pense qu’il s’agit de voir ce qui se passe, ce que nous voyons et Nico, je pense à travers la confiance et le travail vraiment C’est dur de changer d’opinion. »

L’équipe de Chelsea s’est reconstituée ces dernières semaines. Reece James a fait son retour contre Forest, tandis que Ben Chilwell et Carney Chukwuemeka pourraient encore apparaître avant la fin de la saison.

Reece James de Chelsea jouant dans le match de Premier League entre Newcastle United et Chelsea ( MI Nouvelles/NurPhoto)



Pochettino a révélé qu’il espérait que Wesley Fofana retrouverait sa forme physique à temps pour la pré-saison. Le défenseur français a raté toute la saison 2023/24 après avoir subi une opération au ligament croisé antérieur en juillet.

Fofana fait partie des nombreux joueurs susceptibles de menacer le onze de départ de Chelsea, que Pochettino n’a pas pu utiliser. Le patron des Blues sait que le club doit être patient avec un groupe qui a raté de grandes périodes de la saison.

« Oui, bien sûr », dit-il. « Dans le cas de Romeo Lavia, Christopher Nkunku, Reece James. Nous devons faire attention à la manière dont nous devons leur offrir la possibilité d’être en forme.

« Maintenant, ce n’est pas seulement un défi de les remettre en forme maintenant, mais aussi de la façon dont nous gérons toute une saison pour qu’il n’y ait plus de revers. Bien sûr, dans le football, il faut toujours prendre des risques, mais ils ont la qualité pour en prendre. Comme Fofana aussi, il ne joue pas une année. Nous verrons s’il peut arriver en pré-saison, faire face aux exigences et jouer la saison prochaine. Nous y ferons toujours attention à la fin pour ne pas être pareil. situation comme cette saison. Nous devons très bien gérer cela pendant l’été, la pré-saison et la fin du mercato.

Pochettino a déjà mis en place des plans pour la pré-saison de Chelsea et au-delà. L’entraîneur-chef de l’ouest de Londres est tourné vers l’avenir et des projets de transfert sont en vue.





« Maintenant va commencer une période où les joueurs veulent partir », a-t-il expliqué. « Peut-être que des offres arrivent ou des joueurs que nous souhaitons ajouter à l’équipe. Différentes choses, bien sûr, sur lesquelles nous avons déjà commencé à travailler. »

