Mauricio Pochettino semble prêt à devenir le prochain entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, mais sa nomination n’est pas simple.

Alors que l’Argentin est au chômage depuis son départ de Chelsea en mai, il reste encore d’autres obstacles à franchir avant qu’il puisse être officiellement confirmé dans son nouveau rôle.

Alors, quel est le problème et à quelle vitesse les choses pourraient-elles être résolues ?

L’Athlétique a parlé à plusieurs sources au courant de la situation, qui ont toutes demandé à rester anonymes pour protéger leurs positions et en raison de la sensibilité des négociations, pour tenter de répondre à ces questions.

Que s’est-il passé jusqu’à présent ?

La Fédération américaine de football est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour son équipe nationale masculine depuis que Gregg Berhalter a été limogé le 10 juillet après une performance décevante en Copa America.

Un jour plus tard, L’Athlétique L’agence de football américaine US Soccer (USSF) a contacté l’ancien manager de Liverpool, Jürgen Klopp, pour évaluer son intérêt à prendre la relève, mais l’Allemand a poliment décliné l’opportunité, affirmant qu’il voulait faire une pause dans le football.

Pochettino est alors apparu comme le candidat préféré de l’instance dirigeante et, jeudi, L’Athlétique a révélé qu’il avait accepté de prendre le poste d’entraîneur principal. Ni Pochettino ni l’USSF n’ont rien dit publiquement à ce sujet depuis que l’histoire a éclaté.

Alors pourquoi le contrat n’est-il pas signé ?

Les termes de l’indemnité de départ de Chelsea avec Pochettino sont là où les choses deviennent un peu plus compliquées.

Pochettino a quitté Chelsea après un an de contrat qui s’étendait initialement sur deux ans, avec une option pour un troisième.

Il s’est engagé verbalement à accepter le poste à l’USMNT. Pochettino est libre et autorisé à le faire – rien dans son contrat avec Chelsea ne l’en empêche et des sources du club insistent sur le fait qu’aucune somme ne lui est due s’il accepte un autre poste.



Pochettino a quitté Chelsea alors qu’il restait un an de contrat (Dan Mullan/Getty Images)

Étant donné que les rôles en équipe nationale ont tendance à être moins bien payés que leurs équivalents en club, Chelsea discute activement avec Pochettino de solutions possibles impliquant des parrainages tiers et d’autres moyens de soutenir la situation financièrement réalisable pour l’Argentin.

Son contrat avec Chelsea ne s’applique qu’aux six premiers clubs de Premier League pendant six mois. Chelsea entretient de solides relations avec Pochettino – Laurence Stewart, leur directeur technique, a même envoyé à l’USSF une référence élogieuse à son sujet – et poursuit le dialogue avec lui pour lui permettre de poursuivre l’opportunité de rejoindre l’USMNT.

Savons-nous combien l’USSF paiera à Pochettino ?

Le salaire proposé à Pochettino par l’US Soccer n’est pas encore connu et, comme indiqué ci-dessus, la question clé est de savoir exactement comment il permettra de payer un ancien manager de Premier League qui a travaillé pour certains des plus grands clubs européens.

Pochettino a peut-être connu une saison décevante l’année dernière – même si Chelsea s’est remis d’un mauvais départ pour terminer sixième et se qualifier pour l’Europa Conference League – mais il reste l’un des entraîneurs les plus réputés du jeu.

Son CV comprend des passages à Tottenham Hotspur et au Paris Saint-Germain, et il a régulièrement été lié au poste de manager à Manchester United et à des postes de haut niveau en Espagne.

Obtenir un entraîneur de son calibre ne sera pas bon marché, et ses conditions éclipseraient certainement celles offertes à Berhalter, qui a entraîné en Major League Soccer avant d’occuper le poste de l’USMNT pour la première fois.

Selon la déclaration fiscale de l’USSF, qui a été rapporté par APen 2022, Berhalter avait un salaire de base de 1 391 136 $ et gagnait 900 000 $ en primes. À titre de comparaison, lorsque Emma Hayes a signé comme entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine en novembre 2023, L’Athlétique elle a annoncé qu’elle gagnerait près de 2 millions de dollars par an.

Matt Crocker, directeur sportif de l’US Soccer, a déclaré après le limogeage de Berhalter que sa recherche d’un remplaçant ne serait pas limitée par des questions financières. « Je veux juste avoir le meilleur entraîneur possible qui puisse aider l’équipe à gagner », a-t-il déclaré. « Qu’il vienne des États-Unis ou d’ailleurs. Des progrès ont été réalisés, mais il est désormais temps de les transformer en victoires. »

Comment l’USSF a-t-elle pu trouver l’argent ?

L’USSF comprendra que l’embauche d’un entraîneur du statut de Pochettino, surtout avant une Coupe du monde à domicile, nécessite un budget plus important que celui qu’elle envisagerait normalement. Mais il est également vrai qu’elle ne pourra pas se permettre le type de salaire qu’un club du top 6 de la Premier League pourrait offrir et elle devra peut-être faire preuve de créativité pour faire face au coût de l’embauche de Pochettino.

Lorsque le Canada a embauché Jesse Marsch comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe masculine en mai, l’entente n’a été rendue possible que grâce aux contributions financières importantes des trois clubs de la MLS du pays, soit le CF Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver. La somme totale versée à Canada Soccer s’élevait à environ 1,5 million de dollars. Le titre officiel de Marsch est donc devenu « entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de la MLS Canada ».



Le salaire de Marsch au Canada comprend l’aide des équipes de la MLS (Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

D’après les conversations L’Athlétique a eu avec les propriétaires de clubs américains de la MLS, il n’y a pas d’appétit à ce stade pour un accord similaire avec Pochettino et l’USMNT.

Une autre solution serait de combler le déficit en faisant appel à des sponsors. Il existe un précédent à cela : lorsque Lionel Messi a rejoint l’Inter Miami en 2023, le transfert a été facilité par une offre au joueur d’un partage des revenus avec certains des principaux partenaires de la MLS, dont Apple, Adidas et l’entreprise de vêtements Fanatics.

Explorer davantage de possibilités comme celle-ci – en capitalisant sur le profil mondial de leur futur entraîneur-chef – semble être une voie plus probable pour que l’USSF puisse se permettre Pochettino.

Chelsea, actuellement sans sponsor sur le devant du maillot pour la nouvelle saison de Premier League, tente de faciliter cette opération.

Ce problème sera-t-il résolu et, si oui, quand ?

On s’attend à ce qu’un accord soit trouvé entre toutes les parties, étant donné qu’il est dans l’intérêt de tous d’y parvenir.

Une possibilité serait que Chelsea paie la différence entre ce que l’USSF offre à Pochettino et ce que le club devrait lui payer s’il ne travaillait pas. Dans ce scénario – qui n’est pas rare dans le football – Chelsea n’aurait pas à payer le montant maximum auquel il est tenu en vertu de l’accord de licenciement actuel avec Pochettino, mais il recevrait tout de même la totalité du montant qui lui est dû.

L’USSF espère conclure l’accord dans les 48 heures à venir, même si cette décision devra être ratifiée lors d’une réunion du conseil d’administration. Il s’agira toutefois probablement d’une formalité.

Les prochains matchs de l’USMNT sont les matchs amicaux contre le Canada et la Nouvelle-Zélande les 7 et 10 septembre respectivement.

(Photos principales : Getty Images)