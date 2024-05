Mauricio Pochettino dit que le « fantastique » joueur de Chelsea, doté de 14 millions de livres sterling, s’améliore définitivement

Le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, a félicité un joueur des Blues lors de sa dernière conférence de presse pour avoir apporté de grandes améliorations à son jeu cette saison..

Pour Chelsea, c’est une campagne qui s’est améliorée au fur et à mesure de sa progression.

Les Blues entrent dans cette dernière semaine de la saison de Premier League septièmes du classement et dans la course à la qualification pour l’Europe. Espérons que l’équipe de Mauricio Pochettino pourra faire le travail lors des matchs restants contre Brighton et Bournemouth.

Cependant, Chelsea est resté au milieu de la table pendant la majeure partie de la campagne, regardant vers le haut. Ils ont perdu en finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool et en demi-finale de la FA Cup contre Manchester City également.

Une récente séquence de trois victoires consécutives contre Nottingham Forest, Tottenham et West Ham a remonté l’ambiance au sein de la base de fans.

Mauricio Pochettino reconnaît l’amélioration de l’homme de Chelsea

L’entraîneur-chef de Chelsea vient de rendre hommage à Djordje Petrovic pour son impact au fil de la saison.

Petrovic, âgé de 24 ans, était en compétition avec Robert Sanchez pour être le gardien titulaire lors de sa première année dans le football anglais. Il a gardé sept cages inviolées en 29 apparitions avec les Blues toutes compétitions confondues, dont deux lors de ses trois dernières apparitions.

Lors de la conférence de presse de mardi, Pochettino a fait l’éloge de Petrovic en insistant sur le fait que le gardien inexpérimenté s’est amélioré cette année à mesure qu’il apprend sur le tas.

« Nous avons des joueurs qui s’améliorent, ils deviennent plus matures, vivent leur première expérience en Premier League », a déclaré Pochettino via Football.Londres.

« Oui, nous encaissons beaucoup de buts. Pourquoi? Parce que la ligne défensive n’a jamais été établie et que le gardien est venu de la MLS et se porte fantastiquement mais il grandit. Il découvre des sentiments comme un joueur de la compétition la plus difficile, la Premier League.

Djordje Petrovic vaut-il 14 millions de livres sterling ?

Chelsea a payé 14 millions de livres sterling au club MLS New England Revolution (Sports aériens) pour signer Petrovic l’année dernière.

En toute honnêteté, cela semble être de l’argent bien dépensé pour un gardien de but relativement jeune qui s’améliore et qui a le temps de son côté.

Basé sur cette saison, La Chronique de Chelsea Je dirais que les Bleus doivent sortir et recruter un gantier de haut niveau éprouvé pour devenir le n°1 l’année prochaine. Cependant, Petrovic est un gardien décent à part entière qui pourrait être une excellente option pour se développer et concourir en tant qu’option de secours.

Ce qu’en pense Chelsea

Le journaliste Simon Phillips a partagé via Sous-pile en février, les entraîneurs de Chelsea aiment toujours Petrovic et il a été signé en tant que joueur avec du potentiel. Il est entendu que les Bleus ont cependant quelques inquiétudes quant à ses capacités avec le ballon.

Il est essentiel que Chelsea entame la saison prochaine avec un gardien de premier choix établi, confiant et une présence apaisante derrière une jeune défense.

