Mauricio Pochettino dit aux joueurs de Chelsea de « grandir » après le pire début de saison en 45 ans | Actualités footballistiques

Mauricio Pochettino a appelé ses joueurs de Chelsea à « grandir » collectivement après que la défaite 1-0 contre Aston Villa les ait condamnés à leur pire départ dans l’élite depuis 45 ans.

Pochettino sera désormais privé de son attaquant partant Nicolas Jackson, qui a écopé d’un cinquième carton jaune lors de son sixième match de Premier League pour se mériter une suspension d’un match, et de Malo Gusto après le carton rouge du Français contre les Villans.

Mais l’équipe au sens large n’a plus réussi à marquer lors de trois matchs consécutifs et cette mauvaise série a laissé les Blues 14e en Premier League, avec leur maigre récolte de cinq points après six matchs, leur pire retour depuis 1978.

Pochettino a déclaré : « Nous devons grandir en équipe, pas seulement de manière individuelle. Un joueur comme Nicolas est si jeune et se fraye un chemin vers la Premier League et apprend.

« Il a besoin de temps, et dans ce type de jeu, nous sommes en compétition et voulons gagner. Mais les joueurs, lorsqu’ils sont jeunes, ont besoin d’apprendre avec l’expérience et lorsqu’ils commettent une erreur.

« C’est pourquoi nous sommes déçus parce que nous payons trop de situations comme celle-ci. Des choses comme celle-ci sont un autre petit détail et, en fin de compte, nous perdons la partie. Nous sommes dans une situation que nous devons changer le plus rapidement possible.

« C’est la responsabilité des joueurs. Nous ne pouvons pas blâmer le VAR ou l’arbitre. Dans cette situation, nous devons agir différemment, d’une manière différente. Je ne vais pas blâmer ou dire quoi que ce soit contre Malo Gusto car, parfois, certaines situations Cela arrive dans le football et ce type de situation affecte négativement le jeu et l’équipe.

« Il s’agit d’apprendre, tout est un processus. Nous sommes une jeune équipe qui est dans un processus, ils ont besoin d’apprendre complètement. C’est difficile de parler de choses positives quand on perd mais je pense que nous devons parler de choses positives.

« Il ne fait aucun doute qu’avec le temps, l’équipe va être performante, mais nous ne pouvons pas cacher la situation qui déçoit tous les supporters, le club comme nous et les joueurs. »

Chelsea est le pire sous-performant de la ligue par rapport à son total de buts attendus, après avoir fait match nul lors de matchs consécutifs contre Nottingham Forest, Bournemouth et maintenant Aston Villa.

Seuls Burnley et Luton ont marqué moins de buts en championnat cette saison, alors que même depuis la saison dernière, les Blues n’ont marqué que 14 fois lors de leurs 16 derniers matchs.

« Travailler », a déclaré Pochettino sur la façon d’améliorer sa fortune dans le dernier tiers. « Donner confiance puis confiance. Nous avons l’équipe que nous avons, nous ne pouvons rien changer.

« Les propriétaires se sentent déçus, ils sont enthousiastes à l’idée de construire un projet, donc ils sont déçus, mais ils doivent soutenir le plan.

« Nous allons essayer de renforcer la confiance et de leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin car ils ont besoin d’être performants sur le terrain. La performance est bonne, je ne vais pas dire qu’elle est excellente, mais il nous manque d’être cliniques devant le but.

« Nous devons continuer et travailler. Je ne trouve pas d’autre solution. Nous recommencerons demain pour renforcer la confiance et espérer pouvoir marquer mercredi. »

Neville : le chaos à Chelsea est « un mystère »

Gary Neville dit que ce qui se passe à Chelsea est un mystère et sent que le chaos règne dans le club



Gary Neville, expert de Sky Sports :

« Que se passe-t-il ? J’ai une grande confiance en Mauricio Pochettino, mais il a juste un énorme paquet de cartes et il a probablement du mal à savoir quelle main jouer.

« C’est un mystère en ce qui concerne ce qui se passe à Chelsea. Je l’ai déjà dit, parfois le chaos envahit le club. Je l’ai dit à propos de United et il n’y a aucun doute là aussi.

« Il y aura des changements, je ne pense pas qu’ils changeront de manager du tout, mais je pense qu’il y aura des changements en termes de façon dont ils gèrent leurs affaires et qui fera les affaires dans les 12 prochains mois.

« Je ne vois pas comment cela va durer, c’est de la folie. Ils vont devoir s’accrocher, car pour le moment, ils ont vraiment mal commencé. Il va falloir que les résultats s’améliorent. rapidement. »

Emery : Trois points importants pour l’équilibre du PL

Unai Emery a déclaré qu’il s’agissait d’une victoire importante contre Chelsea, mais cherche toujours à ce que son équipe d’Aston Villa s’améliore.



Le manager d’Aston Villa, Unai Emery, était heureux que son équipe ait fait preuve de plus de solidité défensive que lors du précédent match de Premier League cette saison.

Le gardien de but Emiliano Martinez était également nécessaire pour effectuer une série d’arrêts clés contre un Chelsea raté, Emery saluant les trois points – grâce au but d’Ollie Watkins à la 73e minute – comme étant importants pour leur « équilibre » dans la ligue alors qu’ils concourent sur plusieurs façades.

Il a dit Sports aériens: « Pour nous, c’est très important au début d’essayer de rester cohérents en Premier League. Nous devions être plus forts que nous ne l’étions contre Newcastle et Liverpool.

« Aujourd’hui, c’était un match difficile, mais nous avons très bien joué. Nous avons essayé de commencer dès le début avec le contrôle du ballon et défensivement, en étant plus forts et nous l’avons fait.

« Ils ont eu quelques occasions, nous avions besoin du gardien, mais à la fin, nous avons eu nos occasions de marquer. Quand nous avions un joueur de plus, nous avons essayé dans ces moments-là d’être offensifs pour essayer de faire la différence et nous l’avons fait.

« Ensuite, nous avons conservé le résultat, gardé la possession et essayé de marquer un deuxième but. Il est difficile de gagner ici et grâce à des feuilles blanches, à travers une lutte parfois et grâce au gardien qui nous sauve.

« Ces trois points sont très importants pour nous pour essayer de maintenir l’équilibre en Premier League et de garder l’équilibre après avoir joué en Europa Conference League.

« Mais nous construisons l’équipe, il y a encore du travail à faire, mais aujourd’hui, c’était bien d’utiliser différents joueurs. Nous devons ajouter des joueurs et construire une équipe plus forte, puis essayer de continuer à avancer, en travaillant sur les choses que nous avons. améliorer.

« C’est toujours important pour l’attaquant (Watkins) de marquer. Je suis très heureux car il travaille avec un grand comportement, l’engagement envers ses coéquipiers est incroyable. S’il marque, c’est mieux pour nous et pour lui. »