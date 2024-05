Mauricio Pochettino devrait devenir un joueur « incroyable » de Chelsea contre Reece James contre Brighton

Parmi toutes les décisions difficiles que Mauricio Pochettino a dû prendre cette saison, il commence enfin à avoir de jolis maux de tête concernant qui il sélectionne pour commencer à Chelsea.

Pendant une grande partie de cette saison, les Blues ont été privés du capitaine du club et de l’arrière droit de premier choix Reece James en raison de blessures.

Il n’avait pas joué du tout en 2024 jusqu’au week-end dernier, où il a eu un impact instantané en sortie de banc pour aider son équipe à remporter les trois points.

Son croisement parfait a reçu le feu vert de Nicolas Jackson et a été un rappel opportun de la qualité qu’il possède.

En son absence, le poste a été repris par Malo Gusto lors de sa première campagne en tant que joueur de Chelsea.

Il est juste de dire que le Français s’est rapidement installé dans la vie en Angleterre et a parfois été un remplaçant inefficace pour James.

Pochettino devrait remplacer Malo Gusto par Reece James

Cole Palmer est un coéquipier qu’il a certainement impressionné. L’international anglais affirme avoir voté pour lui en tant que joueur de l’année.

Lui aussi a été contraint de regarder certains matchs depuis le banc de touche cette saison, mais il a également fait son retour lors des deux derniers matches.

Bien que la tentation soit définitivement de faire démarrer James après son impact immédiat, Pochettino devrait rester intelligent et prendre la décision de lancer Gusto à la place.

L’inclusion d’un arrière droit offensif sera intéressante à voir étant donné que les Bleus ont opéré dans un tout nouveau système ces dernières semaines où Marc Cucurella s’est inversé au milieu de terrain.

En théorie, cela ouvre le flanc opposé à plus de possibilités d’attaque, et c’est un domaine dans lequel Gusto et James jouent absolument.

Avec une pause estivale susceptible de rencontrer James dans quelques jours seulement, il semble insensé de prendre des risques inutiles avec le skipper à ce stade.

