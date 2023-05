Mauricio Pochettino: Chelsea nomme l’ancien patron de Tottenham comme entraîneur-chef | Nouvelles du football

Chelsea a nommé l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, comme nouvel entraîneur-chef pour un contrat de deux ans, avec l’option d’une année supplémentaire, à partir du 1er juillet.

L’Argentin de 51 ans, de retour en Premier League après de précédents passages à la tête de Tottenham et de Southampton, succède définitivement à Graham Potter, limogé début avril après moins de sept mois à la tête.

Frank Lampard, qui a dirigé Chelsea par intérim jusqu’à la fin de la saison après le limogeage de Potter, a quitté le club.

Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino feront partie de l’équipe d’entraîneurs de Pochettino à Stamford Bridge.

Les co-directeurs sportifs de Chelsea, Laurence Stewart et Paul Winstanley, ont déclaré: « L’expérience, les normes d’excellence, les qualités de leadership et le caractère de Mauricio serviront bien le club de football de Chelsea à mesure que nous progressons.

Melissa Reddy pense que Mauricio Pochettino serait une nomination réussie pour Chelsea, insistant sur le fait que les Bleus ont besoin d'un but et d'une direction après une saison chancelante.



« C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et langues. Son éthos, son approche tactique et son engagement envers le développement ont fait de lui un candidat exceptionnel. »

Les propriétaires Todd Boehly, Behdad Eghbali, Jose E. Feliciano, Mark Walter et Hansjorg Wyss ont ajouté: « L’équipe sportive a mené un processus diligent et réfléchi dont le conseil d’administration est fier. Nous sommes ravis que Mauricio rejoigne Chelsea. Mauricio est un monde entraîneur de classe avec un palmarès exceptionnel. Nous sommes tous impatients de l’avoir à bord. »

Sky Sports Nouvelles comprend Pochettino était le premier choix unanime du conseil d’administration et du club. Le club a mené un processus exhaustif – mais a voulu parler à l’ancien patron de Tottenham dès le départ.

Dans toutes les discussions, on pense que Pochettino était « pleinement d’accord » avec la structure du club – y compris en travaillant avec les co-directeurs sportifs Stewart et Winstanley.

Bien qu’il ait dépensé 600 millions de livres sterling au cours des deux dernières fenêtres de transfert, Chelsea a terminé 12e de la Premier League – la première fois qu’il a terminé dans la moitié inférieure depuis 27 ans.

Noni Madueke dit que la saison de Chelsea n'a pas été géniale, mais ils espèrent qu'ils pourront mettre ce qu'ils ont appris la saison prochaine



Les Bleus ont terminé la saison sans trophée et ne joueront pas en Europe la saison prochaine.

Pochettino était au chômage depuis son limogeage par le Paris Saint-Germain l’été dernier après 18 mois à la tête de l’équipe française, après les avoir guidés vers le titre de Ligue 1 en 2022 et la Coupe de France l’année précédente.

L’ancien patron de l’Espanyol a dirigé les Spurs pendant cinq ans à partir de mai 2014, après une période de 18 mois à Southampton.

Pochettino n’a pas été en mesure de mettre fin à la longue attente des Spurs pour un trophée, mais il les a menés à la finale de la Ligue des champions 2019, qu’ils ont perdue contre Liverpool.

Pochettino a également emmené les Spurs en finale de la Coupe de la Ligue 2015 et à une deuxième place lors de la saison de Premier League 2016/17, Chelsea remportant les deux compétitions.

Neville: Poch est la bonne personne pour Boehly’s Chelsea

Pochettino a remporté la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain avant de partir l’été dernier





Sports du ciel Le spécialiste Gary Neville estime que Pochettino est l’homme idéal pour prendre en charge de manière permanente Stamford Bridge compte tenu du profil des joueurs que Chelsea a signés.

« Sur la base de quoi [Chelsea co-owner Todd] Boehly a déclaré que Chelsea a fait ses dépenses pour les trois prochaines années – à part la signature d’un avant-centre « , a déclaré Neville Sports du ciel en avril.

« S’ils nomment Zinedine Zidane, Luis Enrique ou Diego Simeone, ils voudront avoir 300 millions de livres supplémentaires car ils n’aimeront pas certains des joueurs qu’ils ont déjà signés.

« Ils doivent nommer un manager qui va hériter et aimer l’équipe qu’ils ont – beaucoup d’entre eux sont jeunes – et je pense que cet homme est Mauricio Pochettino. »

Le déménagement a du sens – mais aucune des parties ne peut se permettre d’échouer

Pochettino a passé cinq ans avec les rivaux londoniens de Chelsea, Tottenham





Joe Shread de Sky Sports :

Alors que Mauricio Pochettino sera sans aucun doute ravi de revenir en Premier League et que Chelsea sera ravi d’avoir obtenu un manager de son pedigree, la nomination de l’Argentin compte beaucoup pour les deux parties.

Fait inhabituel pour un manager dont le précédent passage en Premier League s’est terminé par son limogeage par Tottenham il y a près de quatre ans, le stock de Pochettino reste élevé dans l’élite, la régression des Spurs depuis sa sortie aidant à expliquer pourquoi.

Mais alors que le joueur de 51 ans est à juste titre félicité pour le travail qu’il a accompli aux Spurs, culminant avec leur première finale de Ligue des champions en 2019, il n’a finalement pas réussi à apporter l’argenterie tant attendue dans le nord de Londres au cours de son mandat de cinq ans. – le genre de record qui ne sera pas toléré à Chelsea.

Pochettino a mis fin à sa sécheresse de trophées personnels au Paris Saint-Germain, remportant la Coupe de France en 2021 et la Ligue 1 un an plus tard, mais il a également été limogé par les géants français et est sans travail depuis l’été dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Chelsea et Newcastle le dernier jour de la saison



Cela fait longtemps qu’un entraîneur d’élite s’éloigne du quotidien de la gestion du club, alors que le fait qu’Unai Emery soit encore à Arsenal et que Frank Lampard vient tout juste d’entamer son premier passage à la tête de Chelsea au moment de La sortie des Spurs de Pochettino montre combien de temps il a été absent de la Premier League.

La pression sur Pochettino est claire – mais elle pèse encore plus lourd sur les épaules de ses nouveaux employeurs. Depuis leur rachat l’été dernier, Todd Boehly et Behdad Eghbali ont supervisé l’une des saisons les plus chaotiques et infructueuses de l’histoire récente de Chelsea.

Après avoir vu leur décision de limoger l’entraîneur-chef vainqueur de la Ligue des champions Thomas Tuchel et de le remplacer par Graham Potter de manière spectaculaire, les propriétaires ont besoin de Pochettino – qui sera la cinquième personne à prendre en charge un match de Chelsea en moins de 12 mois – pour justifier leur foi.

Pochettino prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet avec un contrat de deux ans, avec une option d’un an supplémentaire





Boehly et Eghbali ne peuvent plus se permettre de porter atteinte à leur crédibilité. Les supporters de Chelsea ne prendront pas une autre saison de médiocrité, tandis que les soucis financiers causés par une absence continue de la Ligue des champions ne peuvent être ignorés.

Pochettino – un entraîneur qui a fait ses preuves en Premier League – a du sens pour Chelsea, tandis que l’équipe jeune et talentueuse des Blues semble convenir à l’entraîneur.

Les avantages potentiels pour les deux parties sont clairs, mais aucune ne peut se permettre l’échec de ce partenariat.

« Pochettino à Chelsea est assez surréaliste »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Gilmour de Sky Sports parle de l'expérience de Mauricio Pochettino de Paris Saint-German et pense que son temps à gérer des joueurs d'élite à Paris l'aidera avec l'équipe chère de Chelsea



Paul Gilmour de Sky Sports News :

« C’est assez surréaliste d’être un manager, certainement dans le football anglais, qui est associé à Tottenham, le rival de Chelsea.

« Mauricio Pochettino sait qu’il aura un gros travail à faire à Chelsea avec la reconstruction. L’équipe est énorme, les chiffres doivent être bien réduits.

« Nous avons également entendu Harry Kane parler il y a quelques semaines des valeurs qui ont été créées sous Pochettino et c’est quelque chose qu’il a comme sa plus grande force. Il sait comment rassembler un groupe de joueurs. Il est très sociable, quelqu’un qui peut galvaniser et travailler avec ce qu’il a.

« Chelsea a dépensé beaucoup d’argent mais il aura de l’argent à dépenser. On s’attendrait à ce qu’il modifie et ajoute de la force à certains postes. »