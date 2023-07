Mauricio Pochettino a peut-être été manager à Tottenham, mais faire participer les fans de Chelsea est en haut de sa liste de priorités.

L’Argentin a été annoncé comme patron des Blues il y a un peu plus d’un mois et arrive avec une vaste expérience dans le football européen à son nom.

3 Pochettino a maintenant commencé à travailler à Chelsea Crédit : Getty

3 Il a impressionné lorsqu’il s’est assis devant les caméras pour sa première interview Crédit : Getty

De nombreux fans de Chelsea ont peut-être eu leurs réserves à un tel rendez-vous compte tenu de ses liens avec ses rivaux Spurs.

Cependant, dans la première partie de sa première interview, Pochettino a affirmé que les Blues, qui ont terminé à une décevante 12e place en Premier League la saison dernière, sont la plus grande équipe anglaise des 15 dernières années.

Une telle déclaration était de la musique aux oreilles de ses nouveaux fans de l’ouest de Londres aux dépens de son ancien club, et son message fort à ses nouveaux joueurs ne fera qu’impressionner davantage les fidèles des Blues.

Parlant de l’importance d’avoir une relation solide avec les supporters, il a déclaré : « Je sais très bien que nous devons construire cette relation. Vous savez, notre passé est notre passé.

« Nous respectons notre passé et nous sommes si fiers de notre passé, mais il est maintenant temps de construire avec un nouveau club avec nos nouveaux fans, avec des fans différents qui se comportent, bien sûr, et sont différents des autres clubs.

« Et bien sûr, c’est aussi notre responsabilité de construire une très bonne relation avec nos nouveaux fans.

« J’espère que nous pourrons créer, dès que possible, ce bon sentiment, mais je sais très bien que nous allons créer ce bon sentiment sur le signal que l’équipe doit leur envoyer.

«Nous allons tout faire pour qu’ils soient fiers et pour montrer que nous nous soucions vraiment, vraiment. C’est ce que nous pouvons promettre. 💙 Deuxième partie de l’entretien d’aujourd’hui avec Mauricio Pochettino ! pic.twitter.com/ha0aRbtm9c – FC Chelsea (@ChelseaFC) 3 juillet 2023

« Nous devons être, vous savez, une équipe qui fait preuve d’unité, qui se soucie du club, se soucie des fans, que nous allons nous battre jusqu’à la fin pour le badge.

« Et c’est la chose la plus importante, les fans doivent sentir que tous les joueurs vont être impliqués dans le jeu, ils vont mourir pour le club. C’est la chose la plus importante à créer après ce bon sentiment, et c’est sûr que nous allons être fiers l’un de l’autre. »

Dans un dernier message aux fans, il a ajouté : « Nous sommes tellement excités. Nous ne pouvons que promettre de travailler dur et de défendre ce maillot jusqu’à la fin et de ne jamais abandonner. »

« Et bien sûr, nous allons essayer de tout faire pour qu’ils soient fiers et pour montrer que nous nous soucions vraiment, vraiment.

3 Pochettino fait face à un été chargé pour se préparer à la nouvelle campagne Crédit : Getty

« C’est ce que nous pouvons promettre, ce sera la conséquence de notre travail, de nos actions et de la façon dont nous prenons les décisions pour le mieux pour le club. »