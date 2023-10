Mauricio Pochettino a des discussions cruciales avec Marc Cucurella de Chelsea après l’effondrement du transfert de Manchester United

Le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, a ouvert ses discussions avec Marc Cucurella après avoir été lié à un transfert à Manchester United.

Cucurella avait été lié à un prêt à Old Trafford le jour de la date limite de transfert, seulement pour que l’Espagnol reste sur place à Stamford Bridge.

3 Pochettino a révélé qu’il avait eu des entretiens avec Cucurella sur son avenir à Chelsea Crédit : Getty

3 Cucurella a connu un départ rare, impressionnant lors de la victoire 1-0 de la Coupe Carabao contre Brighton.

Le joueur de 25 ans a vu un accord échouer après Chelsea, les Red Devils signant à la place Sergio Reguilon de Tottenham en prêt.

Cucurella devrait faire son premier départ en Premier League lundi contre Fulham, suite aux blessures de Reece James et maintenant de Ben Chilwell.

Après avoir impressionné lors de sa titularisation lors de la victoire 1-0 de la Coupe Carabao contre Brighton le week-end dernier, il devrait avoir plus d’opportunités.

Lorsqu’on lui a demandé si Cucurella était excédentaire par rapport aux besoins, Pochettino a répondu aux journalistes : « Je ne sais pas parce que je n’ai pas été impliqué dans cette situation, c’était plutôt le directeur sportif, le [player’s] agent et le club.

Cucurella a connu une première campagne difficile dans le sud-ouest de Londres après son déménagement de 62 millions de livres sterling depuis Brighton en août 2022.

« Après, à la fermeture du mercato, nous parlions dans mon bureau », a ajouté Pochettino.

« Nous avons été très clairs sur la façon dont je le voyais et l’évaluais et j’ai écouté ses sentiments. Bien sûr, ce fut une période difficile pour lui après son arrivée de Brighton. C’était difficile, non seulement pour lui, mais pour de très nombreux joueurs.

« C’est pourquoi nous devons lui donner confiance. C’est notre joueur et je pense qu’il a été vraiment bon contre Brighton mercredi en jouant sur le côté droit.

3 Cucurella pourrait remplacer Chilwell, blessé aux ischio-jambiers. Crédit : getty

«Je pense qu’il se débrouillait bien et je suis très heureux de sa performance et de son engagement. C’est ce que nous attendons de nos joueurs.

« Maintenant, il s’agit de travailler, d’attendre l’opportunité et de travailler très dur. C’est une situation très claire, il est dans notre plan. S’il mérite de jouer, il jouera.

Chelsea, après avoir récolté cinq points lors de ses six premiers matches, cherche à mettre fin à trois matches de championnat sans victoire.

Ils affrontent Fulham, leur rival du sud-ouest de Londres, à Craven Cottage lundi soir – un match que vous pouvez écouter exclusivement en direct sur talkSPORT.