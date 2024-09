Mauricio Pocchetino nommé pour succéder à Gregg Berhalter au poste d’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis

L’ancien manager de Tottenham et de Chelsea, Mauricio Pochettino, a été embauché mardi pour succéder à Gregg Berhalter au poste d’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, 21 mois avant que les Américains n’accueillent la Coupe du monde 2026.

Argentin de 52 ans, Pochettino est devenu le 10e entraîneur des Etats-Unis en 14 ans et le premier dirigeant né à l’étranger depuis Jürgen Klinsmann de 2011 à 2016. Pochettino a entraîné l’Espanyol en Espagne (2009-2012), Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019) et Chelsea (2023-2024) en Angleterre et le Paris Saint-Germain en France (2021-2022), qu’il a quitté après avoir remporté un titre de champion de Ligue 1.

« Il s’agit du voyage que cette équipe et ce pays ont entrepris », a déclaré Pochettino dans un communiqué publié par l’USSF. « L’énergie, la passion et la soif d’accomplir quelque chose de vraiment historique ici, ce sont les choses qui m’ont inspiré. »

Pochettino était en négociations depuis la mi-août. Matt Crocker, le directeur sportif de l’USSF en charge de la recherche, était le directeur de l’académie de Southampton lorsque Pochettino a débuté dans ce club. Bien que la durée du contrat n’ait pas été précisée, l’USSF a déclaré que Pochettino dirigerait l’équipe lors de la Coupe du monde.

« Mauricio est un gagnant en série avec une profonde passion pour le développement des joueurs et une capacité avérée à construire des équipes soudées et compétitives », a déclaré Crocker dans un communiqué. « Son palmarès parle de lui-même et je suis convaincu qu’il est le bon choix pour exploiter l’immense potentiel de notre équipe talentueuse. »

Pochettino devait être présenté lors d’une conférence de presse à New York vendredi et prendre le relais lors des matches amicaux contre le Panama le 12 octobre à Austin, au Texas, et contre le Mexique trois jours plus tard. Les prochains matches officiels sont un quart de finale aller-retour de la Ligue des Nations de la CONCACAF en novembre.

« Mauricio est un entraîneur de classe mondiale qui a fait ses preuves en matière de développement de joueurs et de réussite au plus haut niveau », a déclaré la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, dans un communiqué. « Sa passion pour le jeu, son approche innovante du coaching et sa capacité à inspirer et à communiquer avec les joueurs font de lui le candidat idéal pour ce rôle. »

Il arrive avec de grandes attentes de la part de la direction et des fans de l’USSF qui croient tous deux que le bassin de joueurs est capable de bien plus que son 16e rang mondial.

Berhalter a été licencié le 10 juilletune semaine après que les Américains aient éliminé au premier tour de la Copa America. Il était embauché en décembre 2018était autorisé à partir lorsque son contrat a expiré suite à un Défaite 3-1 contre les Pays-Bas au deuxième tour de la Coupe du monde 2022, puis était réembauché en juin 2023 de retour en septembre.

Le salaire de Pochettino n’a pas été annoncé. L’USSF a déclaré que son embauche avait été soutenue par un don de leadership de Kenneth C. Griffin, le PDG du fonds spéculatif Citadel, et de son entité philanthropique Griffin Catalyst ; avec le soutien supplémentaire de Scott Goodwin, associé directeur de la société de gestion d’actifs Diameter Capital Partners, et des partenaires commerciaux de l’USSF.

Mikey Varas, un assistant de Berhalter, a entraîné l’équipe pendant Défaite 2-1 contre le Canada samedi lors d’une exhibition et a dirigé les Américains pour le match de mardi soir contre la Nouvelle-Zélande.

Lors de la Coupe du monde, les États-Unis seront têtes de série en tant que co-organisateurs, ce qui signifie qu’ils n’auront probablement aucune nation classée parmi les neuf premières du groupe du premier tour dans un tournoi élargi à 48 équipes. Si les Américains remportent le groupe, ils n’auront probablement pas à affronter un adversaire de haut niveau en seizièmes de finale. Les États-Unis n’ont pas atteint les quarts de finale depuis 2002.

Pochettino devrait disposer de l’intégralité de son groupe de joueurs pour seulement huit périodes d’entraînement d’une semaine avant que l’équipe ne se réunisse dans les semaines précédant le premier match des Américains à la Coupe du monde le 12 juin 2026.

Il hérite d’un groupe mené par Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams, qui ont prospéré dans des clubs européens. Mais les gardiens Matt Turner et Ethan Horvath ainsi que le milieu de terrain Gio Reyna n’ont pas réussi à obtenir du temps de jeu avec des équipes de première division, et Chris Richards – à Crystal Palace en Angleterre – était le seul défenseur central de 20 ans à jouer régulièrement avec un club européen de première division avant que Mark McKenzie ne rejoigne Toulouse le mois dernier.

Berhalter a minimisé les joueurs de la Major League Soccer, n’en utilisant aucun pendant la Copa America.

La discipline sur le terrain a été un problème, avec le défenseur Sergiño Dest avoir reçu deux cartons rouges au cours des 13 derniers mois, et McKennie et ailier Tim Weah en recevant un chacun.

« Je vois un groupe de joueurs plein de talent et de potentiel, et ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation peut être fière », a déclaré Pochettino.

Pochettino était un défenseur central qui a joué pour les Newell’s Old Boys en Argentine et pour l’Espanyol, le PSG et Bordeaux en Europe de la fin des années 1980 jusqu’en 2006. Il a fait 20 apparitions pour l’Argentine, jouant à la Copa América 1999 et à la Coupe du monde 2002, où sa faute sur Michael Owen a conduit au penalty de David Beckham lors de la défaite 1-0 de l’Argentine en phase de groupes.

Après avoir pris sa retraite de joueur, il est devenu entraîneur dans le système de l’Espanyol, a pris les rênes de l’équipe première en janvier 2009 et a aidé l’équipe à éviter la relégation. Pochettino a été licencié en novembre 2012 alors que l’équipe était dernière du classement et a été embauché deux mois plus tard par le club anglais de Southampton.

Pochettino a rejoint Tottenham en mai 2014, où il a atteint la finale de la Coupe de la Ligue 2015. perdre contre Chelseaet la Ligue des Champions 2019, perdre contre Liverpool. Il était licencié en novembre 2019 avec les Spurs à la 14e place et remplacé par José Mourinho.

Le PSG recrute Pochettino en janvier 2021. L’équipe a terminé deuxième de la ligue et perdu contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions mais a remporté la Coupe de Franceen battant Monaco 2-0 en finale. Emmené par Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG a décroché la Titre de Ligue 1 2022 à quatre journées de la fin mais perdu contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Pochettino quitte le PSG à la fin de la saison 2022-23puis a été embauché par Chelsea en juin 2023 après que le club ait terminé 12e. a perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool et a terminé sixième de la Premier League, manquant la Ligue des champions. Pochettino a quitté le club deux jours après la finale.

