Mauricio Isais peut-il passer de la Liga MX à l’Europe ?

La polyvalence de Mauricio Isais a fait une star intrigante de la Liga MX et pourrait lui valoir un transfert en Europe. Agustín Cuevas/Getty Images

De l’État de Tarheel à la célébrité de la Liga MX, le parcours de Mauricio Isais a été l’un des parcours les plus atypiques vers le succès dans le football mexicain.

Autrefois un jeune adolescent qui jouait à des jeux de ramassage avec des amis à Winston-Salem, en Caroline du Nord, le joueur mexicain américain de 21 ans scintillait pour Pachuca lors de leur course au titre lors de la saison Apertura précédente. En tant que double menace en défense et en attaque, l’arrière gauche a été fantastique dans Los Tuzos‘ finale à deux contre Toluca en octobre, offrant un but et des interventions bien nécessaires dans la ligne de fond.

Après une victoire globale dominante 8-2 pour Pachuca dans laquelle Isais a disputé les deux matchs, le défenseur allait soulever un trophée pour la première fois de sa carrière professionnelle. Quelques semaines plus tard, en novembre, il a ensuite été inclus dans une liste de joueurs prometteurs qui se rendraient au Qatar et serviraient d’équipe de “sparring” pour l’équipe nationale senior du Mexique à la Coupe du monde.

Jusqu’à présent, 2023 s’annonce tout aussi prometteuse. En janvier, Isais a récemment fait tourner les têtes avec une longue portée golazo lors d’une victoire 4-1 contre le FC Juarez. Et en tant que partant incontesté de Pachuca, il a continué à progresser, à jouer et à sortir, tout en aidant son équipe à ressembler à nouveau à des prétendants au titre.

¡¡¡G⚽⚽⚽L !!! ¡¡Mauricio Isais !! Potente disparo del izquierdo lateral para darle la ventaja a los Tuzos. Pachuca 2-1 FC Juárez#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | 📹#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/qSkAotMKNm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) 23 janvier 2023

Pour l’avenir, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne s’implique dans le push and pull très médiatisé de l’équipe nationale entre le Mexique et les États-Unis, bien qu’il ne se soit pas encore engagé dans l’un ou l’autre.

Quant à son avenir en club, les équipes européennes commencent à garder un œil sur lui – ce qui n’est pas surprenant compte tenu des antécédents de Pachuca (Erick Gutierrez au PSV Eindhoven, Hirving “Chucky” Lozano à Eindhoven puis à Naples) de produire les meilleurs talents.

Fournir à Pachuca une polyvalence en défense et en attaque

Née à Brownwood, au Texas, en 2001, la famille d’Isais a déménagé dans la ville mexicaine de San Francisco del Rincon dans l’État de Guanajuato, près de la ville de Leon.

C’est là qu’Isais a commencé à développer un amour pour le sport. Finalement, gagnant une place dans l’académie de Morelia, il est devenu titulaire pour leur équipe des moins de 13 ans en 2014, mais il a ensuite déménagé aux États-Unis la même année. Avec de la famille à proximité et de meilleures perspectives d’emploi, ses parents ont opté pour la Caroline du Nord.

À cette époque, Isais maintenait un lien avec le fútbol pendant les pauses à l’école et dans les rues de Winston-Salem.

“A la récréation, nous jouions tous un peu au football, puis après je me faisais des amis. Ils disaient:” Viens, nous allons jouer à un match près du quartier “”, a-t-il déclaré à ESPN. “C’est comme ça que j’ai encore touché le ballon.”

Il a assisté à un tournoi en 2017 pour Alianza de Futbol, ​​une organisation qui organise des compétitions aux États-Unis pour découvrir les joueurs de football Latinx. Lors de cet événement à Atlanta, Isais a été remarqué par Rembert Vromant, alors éclaireur de Pachuca.

“J’ai vu un profil physique très intéressant. A cette époque, il jouait ailier gauche, mais j’ai réussi à coacher son dernier jour [in Atlanta] et je l’ai mis dans un match à plusieurs postes”, a déclaré Vromant à propos d’Isais. “Je l’ai mis comme milieu de terrain, comme [Erick Gutierrez], par exemple. Il a bien fait. On l’a mis comme ailier gauche, il a bien fait. Nous l’avons mis comme arrière gauche latéral, il a bien fait.”

Vromant, né et élevé en Belgique et maintenant responsable du dépistage pour l’Association royale belge de football, était alors un dépisteur basé au Mexique avec Los Tuzos. Envoyé dans la région par le Club de Bruges pour rechercher des talents à travers les Amériques – un projet attrayant en raison de sa petite amie mexicaine à l’époque – Vromant est finalement resté au Mexique, puis a décroché un emploi chez Pachuca en tant que responsable de l’analyse des performances et du dépistage dans 2016.

Vromant a été conquis non seulement par Isais, mais aussi par ses parents qui ont participé à son développement et à son soutien. Parler avec la famille d’Isais d’une chance de rejoindre Los Tuzos, Vromant leur a conseillé d’envisager de signer une offre. En tout, 10 équipes se sont proposées suite à l’événement mais il y avait un choix clair.

“Nous nous sommes assis à nouveau avec la famille à table le lendemain et ils étaient toujours convaincus que Pachuca était l’option pour lui”, a déclaré Vromant.

Prochain joueur de Liga MX à faire le saut en Europe ?

Vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver un modèle de réussite chez Pachuca. Sous la direction de Vromant de 2016 à 2021, 31 produits locaux ont pu faire leurs débuts professionnels. Plus particulièrement, des stars comme Gutierrez et Lozano ont reçu les bons outils pour affiner leurs compétences, s’imposer comme des figures clés de l’équipe nationale du Mexique et faire le saut vers les équipes européennes.

“C’est le club le plus avant-gardiste, ils investissent dans la recherche des meilleurs jeunes joueurs et dans leur développement”, a déclaré Vromant. “Nous avons beaucoup investi dans les dépisteurs. À cette époque, nous avions, je pense, 15 dépisteurs à plein temps, donc il n’y a pas d’autre club au Mexique qui a fait la même chose. Maintenant, certains clubs ont commencé à copier cela, certains clubs l’ont fait avec similaire succès, mais je pense que Pachuca est toujours la norme.”

Le club s’est transformé en une usine de football bien huilée qui fait partie d’une plus grande installation qui fournit des logements, des repas spécifiques aux joueurs, une université et bien plus encore à de nombreux meilleurs noms émergents du pays.

“C’est un peu comme un collège ici. Ils ont des dortoirs, ils ont une école, ils vous donnent à manger. Ils vous donnent tout”, a déclaré Isais, qui a rejoint l’installation en 2018.

Pourtant, Isais avait beaucoup à faire et à prouver avant de devenir un joueur de la première équipe. Des séjours dans l’équipe de troisième division de Pachuca, U17 et U20, ainsi qu’un prêt à Leon, ont été des obstacles qu’il a franchis sur son chemin vers l’équipe senior de Pachuca en 2022.

Mauricio Isais a joué un rôle clé dans la course de Pachuca au titre de Liga MX Apertura. Agustín Cuevas/Getty Images

“Même quand il ne jouait pas, il ne se plaignait pas et essayait juste de s’améliorer à chaque séance d’entraînement. C’est ce qui le rend définitivement excellent”, a déclaré Vromant.

Lorsque Daniel Alonso Aceves a été envoyé en prêt avec le Real Oviedo en Espagne l’été dernier, Isais est entré de manière transparente dans le Pachuca XI tout en affichant ses prouesses offensives.

“Là où je suis fort, c’est de monter avec le ballon”, a déclaré Isais. “Je suis très bon en attaque.”





En regardant le défenseur, ses talents sous-jacents en tant qu’ancien ailier sont prononcés. Il y a une confiance lorsqu’il progresse avec le ballon, recherchant souvent des passes intelligentes vers l’avant, des centres et des dribbles occasionnels devant ses adversaires. Défensivement, son cadre de 6 pieds lui donne une base solide pour retenir les joueurs et gagner des duels aériens.

Cependant, il y a place à amélioration pour le faire passer au niveau supérieur.

“Un peu plus [work on] mon positionnement, je pense pouvoir l’améliorer. Cela ferait de moi un meilleur joueur”, a déclaré Isais.

Vromant a accepté mais était optimiste quant aux progrès qu’il a réalisés.

“Pour lui, il s’agit d’acquérir ces [defensive] compétences qui lui manquaient peut-être avec l’entraînement pendant quelques années, mais je pense qu’il s’améliore et qu’il continuera à le faire. … Il a la confiance non seulement de l’entraîneur mais aussi de toute la structure. A Pachuca, il est dans le bon club pour continuer à évoluer.

“Les gens que je connais ici, en Europe, le suivent.”

Bien qu’il ait pris soin de répondre, prenant souvent son temps pour réfléchir à ses réponses mesurées, il y avait un sentiment d’enthousiasme de la part d’Isais lorsqu’il a commencé à discuter de sa future carrière en club.

“Cela fait partie de mon rêve. C’est là que je vais voir le meilleur niveau de moi, si j’y vais”, a-t-il déclaré à propos de jouer en Europe. “C’est pourquoi j’ai commencé. Je veux jouer avec les grands. Nous savons que tout est un processus [though]et je dois le respecter.”

Un appel avec le Mexique ou les États-Unis ?

Au milieu des preuves et du battage médiatique croissants selon lesquels Isais pourrait être un joueur à destination de l’Europe, il est facile d’oublier ce processus auquel il a participé. Bien qu’il ait fait ses débuts en Liga MX avec Leon en 2020, ce n’est qu’en avril de l’année dernière qu’il a obtenu ses premières minutes avec l’équipe senior de Pachuca. Depuis lors, il a été une partie productive et dynamique de leur onze de départ, mais pendant un peu plus de six mois.

Cependant, il y a indéniablement quelque chose de spécial chez l’arrière qui a attiré l’attention du Mexique avant la Coupe du monde 2022. Dans le cadre de cette équipe de “sparring” susmentionnée au Qatar, Isais a acquis une expérience précieuse en s’entraînant avec des joueurs seniors.

“C’était tellement bien de s’entraîner avec la première équipe et de voir comment ils s’entraînent. Vous savez, demandez-leur de vous donner de petites tâches que vous devriez faire pour vous améliorer”, a déclaré Isais. En repensant à l’expérience, il a également souligné l’effort que le défenseur vétéran Hector Moreno a fait pour lui donner des éloges et des conseils, notant que “[he] était celui qui m’a donné beaucoup de conseils.”





Cela signifie-t-il un engagement envers l’équipe nationale du Mexique, ou serait-il ouvert à l’appel de l’USMNT ?

“Je ne suis engagé envers personne pour le moment. Je me concentre uniquement sur mon club en ce moment, je fais les choses correctement. Quoi qu’il arrive, je verrai ce qui se passera”, a-t-il déclaré, ajoutant que US Soccer “n’a pas parlé à moi ou quoi que ce soit.”

Néanmoins, cette première apparition pour l’une ou l’autre nation pourrait bientôt émerger dans un nouveau cycle de Coupe du monde. Avec les matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF, la Gold Cup et les matches amicaux à l’horizon, 2023 pourrait être le moment où Isais ajoute à son début de carrière déjà prometteur et brillant.

Quoi qu’il arrive, cependant, Vromant pense que l’évolution intrigante d’Isais se poursuivra.

“Je pense que l’une de ses forces est sa capacité d’adaptation aux nouvelles circonstances et sa résilience. … C’est pourquoi Mauricio continue de s’améliorer parce qu’il est intelligent et qu’il peut être formé”, a déclaré Vromant. “C’est quelque chose que n’importe quel entraîneur dans le monde aime avoir dans une équipe.”