Maurice Ross a démissionné de son poste dans le comté de Notts après avoir fait une remarque raciste | Actualités du football

L’entraîneur-chef adjoint du comté de Notts, Maurice Ross, a décidé de démissionner de son poste avec effet immédiat parce qu’il avait fait une remarque raciste sur l’un des joueurs noirs du club, Actualités Sky Sports peut confirmer.

La Ligue nationale a publié une déclaration lundi disant que Ross avait quitté le club, mais n’a donné aucun détail sur les circonstances.

Actualités Sky Sports a appris qu’il a démissionné avant que des procédures disciplinaires ne puissent être engagées à son encontre.

Lors du match de samedi à Altrincham, plusieurs remplaçants du comté de Notts ont entendu Ross dire que leur ailier néerlandais Enzio Boldewijn « me rappelle l’un de ces joueurs africains qui est en fait beaucoup plus âgé qu’il ne le dit ».

Ces commentaires ont conduit à une dispute dans la pirogue, Actualités Sky Sports a été dit, avec Boldewijn – qui était sur le terrain et n’a pas entendu les mots à l’époque – se plaignant au capitaine de l’équipe, une fois le match terminé.

Lorsque le problème a été porté à l’attention du PDG du club, Jason Turner, Ross a immédiatement pris la décision de démissionner.

Ross a publié cette déclaration: « Lors du match de samedi à Altrincham, j’ai fait un commentaire mal jugé à un membre de notre équipe de jeu qui a conduit à mon départ du club.

« Je regrette profondément ce commentaire, qui n’est pas le reflet du type de personne que je suis, et je tiens à présenter mes excuses au joueur en question pour le bouleversement que j’ai causé. »

On pense que Ross a profondément honte et est bouleversé par les commentaires qu’il a faits, et il est déterminé à prouver que cet incident était totalement hors de son caractère.

En l’absence de Ross, le comté de Notts a battu la deuxième place de Sutton mardi – leur première victoire en sept matchs, ce qui leur laisse un point en dehors des barrages.

Le capitaine Michael Doyle a accepté d’assister Ian Burchnall dans ses fonctions d’entraîneur jusqu’à la fin de la saison.