MONTEVIDEO, Uruguay, 27 oct (IPS) – En réponse aux poursuites intentées par des militants LGBTQI+, la Cour suprême de Maurice a rendu un jugement deux jugements historiques invalider la criminalisation des relations sexuelles consensuelles entre hommes adultes comme étant inconstitutionnelle. Son raisonnement bouleverse l’argument utilisé par les forces anti-droits pour attaquer les militants LGBTQI+ dans de nombreux pays africains : il reconnaît que la criminalisation est une importation étrangère plutôt que le sexe gay, et une relique du colonialisme dont il est grand temps de se débarrasser.

Un héritage colonial accablant

Comme dans de nombreux autres États du Commonwealth, la criminalisation des relations sexuelles consensuelles entre hommes à Maurice remonte à l’époque coloniale britannique. Les anciennes colonies ont hérité de dispositions pénales visant les personnes LGBTQI+ et les ont généralement conservées lors de leur indépendance et grâce aux réformes ultérieures du droit pénal longtemps après que le Royaume-Uni ait modifié ses lois.

C’est exactement ce qui s’est passé à Maurice, qui a déclaré son indépendance en 1968 mais a conservé les dispositions du Code pénal criminalisant l’homosexualité datant de 1838. Article 250 de cette loi punissait la « sodomie » de peines allant jusqu’à cinq ans de prison.

Dans le Commonwealth, les actes sexuels entre personnes de même sexe restent une infraction pénale dans 31 pays sur 56 étatssouvent passibles de lourdes peines de prison et, dans trois cas – Brunei, nord du Nigeria et Ouganda – potentiellement de la peine de mort.

Même s’il est peu probable que des sanctions extrêmes soient appliquées, comme ce fut le cas à Maurice, elles ont un effet dissuasif. Les interdictions légales stigmatisent les personnes LGBTQI+, légitiment les préjugés sociaux et les discours de haine, autorisent la violence, entravent l’accès aux services clés, notamment aux soins de santé, et leur refusent la pleine protection de la loi. En conséquence, la vie des LGBTQI+ reste entourée d’incertitude et de peur.

Des tendances contradictoires

Seuls deux États du Commonwealth – le Rwanda et le Vanuatu – n’ont jamais criminalisé les relations homosexuelles. Dans d’autres, la décriminalisation s’est faite au fil du temps. Quelques-uns – l’Australie, le Canada, Malte et le Royaume-Uni – ont entamé des processus menant à la décriminalisation dans les années 1960 et 1970, suivis par la Nouvelle-Zélande dans les années 1980 et par les Bahamas, Chypre et l’Afrique du Sud dans les années 1990.

Alors que certains de ces États continuaient à progresser, notamment en matière d’égalité des droits au mariage, l’activisme de la société civile a continué d’alimenter la tendance à la décriminalisation dans les années 2010, en commençant par Fidji, suivi par neuf pays au cours de la décennie suivante. Quatre de plus – Antigua-et-Barbuda, Barbade, Singapour et Saint-Kitts-et-Nevis – a emboîté le pas en 2022.

Le visible contrecoup Les protestations contre les droits LGBTQI+ dans les États du Commonwealth comme le Ghana, le Kenya et l’Ouganda, où de modestes gains en matière de droits et de visibilité entraînent une réponse anti-droits disproportionnée, ont tendance à faire la une des journaux. Les luttes des personnes LGBTQI+ dans ces pays sont vitales. Mais cela ne doit pas occulter une tendance générale au progrès.

Des processus conflictuels sont en jeu, avec une lutte acharnée entre les forces qui luttent pour la réalisation des droits et celles qui résistent aux avancées au nom de la tradition et d’un ordre prétendument naturel. Dans cette lutte, les revers sont inévitables – mais à long terme, le camp des droits l’emporte.

Une trajectoire vers les droits

Les choses ont commencé à changer à Maurice au milieu des années 1990, lorsque la question des soins de santé pour les personnes LGBTQI+ a été soulevée pour la première fois à l’Assemblée nationale en relation avec la prévention, les soins et le traitement du VIH/SIDA. Le pays première fierté publique L’événement a eu lieu en 2005, et peu de temps après, en 2008, la loi sur les droits en matière d’emploi a interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En 2012, la loi sur l’égalité des chances est entrée en vigueur, imposant des protections en matière d’emploi, d’éducation, de logement et de fourniture de biens ou de services.

En octobre 2019, le militant des droits LGBTQI+ Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, soutenu par son organisation LGBTQI+ Collectif Arc-en-Ciel (Rainbow Collective), a intenté une action en justice contestant la constitutionnalité de l’article 250. Deux contestations similaires avaient été déposées le mois précédent, dont une par Najeeb Ahmad Fokeerbux de la Alliance des jeunes queersaux côtés de trois autres plaignants.

Le 4 octobre 2023, la Cour suprême a rendu ses décisions historiques. Dans l’affaire Ah Seek, la Cour a jugé que l’interdiction constitutionnelle de toute discrimination fondée sur le sexe incluait l’orientation sexuelle et que l’interdiction des relations sexuelles entre hommes adultes consentants était discriminatoire et donc inconstitutionnelle. Dans l’affaire Fokeerbux, elle a soutenu l’argument des plaignants selon lequel la disposition relative à la sodomie traitait les hommes homosexuels comme des criminels et leur sexualité comme un crime et manquait de respect à leurs relations.

Changement juridique et social

Après avoir décriminalisé les relations homosexuelles, Maurice place désormais 54 pays sur 197 sur la liste des L’indice d’égalité d’Equaldex, qui classe les pays en fonction de leur convivialité envers les LGBTQI+. La nation insulaire obtient 58 points sur 100, une mesure de tout ce qui reste à faire, même si elle se classe bien au-dessus de l’ensemble de la région africaine, qui obtient une moyenne de 28 points.

Les questions en suspens à Maurice comprennent des protections complètes contre la discrimination, l’égalité en matière de mariage et d’adoption, ainsi que la reconnaissance et la protection des personnes transgenres.

Maurice obtient de meilleurs résultats pour sa situation juridique que pour l’attitude du public à l’égard des personnes LGBTQI+. Une récente enquête a montré que la tolérance envers les personnes LGBTQI+ a augmenté mais qu’il reste encore du travail à faire. Pour le mouvement des droits LGBTQI+, il est clair que même si les avancées juridiques contribuent à normaliser l’existence des personnes LGBTQI+, il ne suffit pas de modifier les lois et les politiques.

Une opportunité bienvenue de visibilité s’est présentée trois semaines après la décision de la Cour suprême, lorsque le Marche des fiertés est revenu dans les rues de Maurice après deux ans d’absence. Mais l’occasion était aussi saisi par un groupe anti-droits pour organiser une manifestation contre les avancées des droits LGBTQI+.

Qui est le suivant?

La décision de la Cour suprême de Maurice a été saluée par les Nations Unies experts des droits de l’homme et agences, qui ont encouragé l’État à poursuivre sur la voie des réformes et ont appelé le 66 pays qui criminalisent encore le sexe gay – dont près de la moitié en Afrique – emboîtent le pas.

La décision historique du tribunal mauricien s’inscrit dans une tendance mondiale qui est susceptible de se poursuivre. Les succès de la société civile devraient constituer une source d’inspiration supplémentaire pour les efforts de plaidoyer ailleurs. Mais étant donné le potentiel de réactions négatives, il est également nécessaire de protéger et de défendre les droits et de prendre au sérieux les violations des droits des personnes LGBTQI+, où qu’elles se produisent.

Inés M. Pousadela est spécialiste principal de la recherche CIVICUS, co-directeur et auteur de Objectif CIVICUS et co-auteur du Rapport sur l’état de la société civile.

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service