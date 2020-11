Maureen Lipman, la favorite de Corrie, “ signe un contrat pour rester dans le savon ITV jusqu’en 2021 ”

Maureen Lipman, favorite de Coronation Street, aurait signé un nouveau contrat avec le soap ITV pour rester jusqu’en 2021.

L’actrice, qui joue Evelyn Plummer depuis 2018, resterait dans la longue série jusqu’à l’hiver prochain.

Une source a révélé que les patrons de Corrie sont “ravis” que Maureen, 74 ans, continue à jouer son personnage franc sur le feuilleton pendant une autre année.

Ils ont déclaré au Sun: «Les patrons de Corrie sont ravis d’avoir réussi à sécuriser Maureen pour une autre année.

«Très peu de gens peuvent l’égaler pour le timing de la bande dessinée et elle a atteint le statut de ‘favorite des fans’ en un rien de temps.

“Elle est certaine d’être au centre de bien d’autres drames sur les pavés jusqu’en hiver 2021 – du moins.”







(Image: ITV)



L’actrice vient tout juste de faire son retour au feuilleton après l’arrêt du tournage en raison du verrouillage.

En juin, la star du feuilleton a déclaré à Lorraine Kelly lors de son émission de jour: “Je suis très consciente que je suis incroyablement chanceuse d’avoir Coronation Street à espérer en septembre lorsque les rides se dérouleront.”

Et elle était si heureuse de retourner au travail après l’arrêt.







(Image: PA)









(Image: ITV)



Maureen a fait la une des journaux ces dernières semaines en annonçant qu’elle deviendrait une dame aux honneurs d’anniversaire de la reine.

Sa vie de dame devrait venir 21 ans après avoir été nommée CBE.

Elle a commencé sa carrière à la télévision il y a environ 50 ans et a joué dans d’énormes films dont The Pianist, Educating Rita et la sitcom Agony.

Mirror Online a contacté le représentant de Maureen pour un commentaire.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.