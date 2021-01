L’auteur Maureen Lee est décédée à l’âge de 88 ans.

L’écrivain avait fidélisé ses fans avec 24 romans se déroulant dans son Liverpool natal.

Beaucoup de ses livres figuraient sur les listes des meilleures ventes du Sunday Times.

Son fils DJ Dave Lee a annoncé la nouvelle de sa mort à ses fans.

Maureen est décédée le 31 décembre entourée de sa famille après une courte maladie.

Son fils a rendu un hommage affectueux à sa maman « très gentille » qui était « modeste » sur son grand succès.







Dave a déclaré aux nouvelles de l’AP: « Maman était une personne très gentille. Elle partageait tout l’argent avec mes frères et moi et donnait toujours aux sans-abri et aux associations caritatives.

«Elle répondait toujours directement aux fans ou aux auteurs prometteurs qui lui envoyaient un mail, voire les rencontrait.

«Elle était très modeste, vous ne sauriez pas qu’elle était une romancière à succès si vous la rencontriez. Elle ne parlait pas vraiment de ses réalisations.

« Nos vies seront désormais plus vides et manqueront l’amour inconditionnel qu’elle nous a donné. »

Maureen a écrit un total de 24 romans d’amour et de thriller de 1983 à 2013.







Parmi ses meilleurs figuraient Dancing In The Dark et la série Pearl Street.

Elle a également produit plus de 150 nouvelles.

Certains ont été publiés à l’étranger en Espagne, en Pologne et en Russie.

Ses livres se sont déroulés à Liverpool après avoir été inspirée par son enfance là-bas.

Maureen et son mari Richard étaient mariés depuis plus de 50 ans.

Ils ont eu trois fils Paul, Patrick et Dave.