Maureen Dowd interviewe Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber

Son fils de 16 ans est intervenu avec une passe décisive. « Mon père est un lézard », a-t-il déclaré. L’adolescent a déclaré avoir trouvé un article au hasard sur Internet au sujet d’une théorie du complot affirmant que son père, la reine Elizabeth, George W. Bush et Bob Hope sont tous des lézards. « Ce sont des extraterrestres reptiliens qui peuvent façonner le changement et contrôler le monde », a-t-il expliqué. « Sachez simplement que si vous versez de l’eau sur lui, il fondra. S’il devient agressif, ne bougez pas. Il ne peut vous voir que si vous vous déplacez.

J’ai répondu que Kevin Costner était l’un de mes moins préférés, car il était au sommet de sa gloire et agissait de manière très reniflante. Et Tom Ford et Elon Musk étaient deux des plus amusants, parce que j’aime écrire sur des personnages d’opéra avec des penchants hors de ce monde.

LANGLEY, Washington – Je venais de couper un morceau de steak juteux que le directeur général d’Uber, Dara Khosrowshahi, avait grillé et déposé dans mon assiette, lorsqu’un de ses jumeaux de 8 ans m’a demandé : « Qui était votre pire entretien et qui était votre meilleur ?

Assumer l’un des pires travaux de nettoyage de l’histoire du capitalisme américain, dans l’un des entreprises les plus détestées , M. Khosrowshahi était comme un père qui devait éponger après la fête de la fraternité, ranger toutes les tasses Solo et enlever le vomi du sol en marbre.

M. Diller a déclaré que son protégé avait eu « une année ou deux misérables », critiqué par Covid, mais que « Dara est un grand cadre ». Et Uber est une excellente entreprise – finalement.

Dans son livre de 2019, « Super Pumped : The Battle for Uber » (bientôt un drame Showtime de l’équipe « Billions »), le journaliste du New York Times Mike Isaac a écrit : « Pour certains, il reste une préoccupation persistante et persistante : Uber sous Dara Khosrowshahi va-t-il toujours se battre pour les clôtures? Ou Uber a-t-il perdu son appétit pour les moonshots et la domination du monde – les quêtes séduisantes à la Travis qui les ont attirés vers l’entreprise en premier lieu ? »

Ce chef rationnel et charmant sans l’avantage, l’ego ou le culte de fondateurs farfelus peut-il réussir dans l’économie insensée d’aujourd’hui ? L’incroyable royaume rétrécissant d’Uber rêve-t-il encore grand ?

« En ce moment, je rêve d’appuyer sur un bouton et de me faire livrer un piano chez vous dans une heure et demie », a déclaré M. Khosrowshahi. « Je pense que ce serait vraiment cool. »

Il a poursuivi: «Nous allons continuer à travailler sur le go-and-get. Partout où vous voulez aller, tout ce que vous voulez obtenir, peu importe comment vous voulez l’obtenir, nous serons là pour vous.

L’ère des génies mercuriels est-elle de retour?

« Je ne pense pas que les investisseurs les aiment nécessairement d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré en sirotant un verre de cabernet sauvignon californien, son berger hollandais, Loki, recroquevillé à ses pieds. «Je pense que la presse le fait et la sphère Twitter le fait. Mais je pense que les investisseurs aiment les rendements.