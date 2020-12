Maura Higgins a de grands projets pour sa gamme «Flutters» avec des propositions en cours pour une gamme de parfums au sein de son empire en plein essor.

La star de Love Island, âgée de 30 ans, est devenue une star de télé-réalité préférée avec son slogan « fanny flutters » tout en apparaissant dans l’émission de télé-réalité ITV à l’été 2019.

Et en effet plus tôt cette année, elle s’est lancée dans le monde de la beauté avec le lancement de sa gamme de cils False Flutters.

Maintenant, il est rapporté que Maura veut développer encore plus son entreprise et a enregistré le nom de la société The Flutter Effect afin de commencer à pomper des parfums pour que les fans puissent se branler.







(Image: Instagram)



Une source a déclaré dimanche au Sun: «Maura est vraiment passionnée par la beauté et un parfum est la prochaine étape de son empire lucratif.»

De retour en été, au moment du lancement de sa gamme Fake Flutters, Maura a averti Kylie Jenner qu’elle viendrait chercher sa couronne après que la star de télé-réalité américaine soit devenue milliardaire avec son propre empire de la mode et du maquillage.







(Image: Instagram)



Maura a déclaré en juin: «Je dirais que Kylie Jenner devrait faire attention. Je pense qu’elle cherchera mes produits à l’avenir. »

La star de la télévision irlandaise a exprimé son espoir de suivre le plan d’affaires fatigué et testé de Kardashian.

Elle a déclaré: «Je veux faire ce que font les Kardashian et utiliser mes canaux de médias sociaux pour vendre les produits. Je ne mets pas seulement mon nom sur la collection de maquillage, j’ai en fait beaucoup travaillé.







(Image: Maura Higgins / Instagram)



Pendant ce temps, Maura a fait la une des journaux plus récemment en raison de sa romance naissante avec un autre ancien de Love Island Chris Taylor.

Le couple s’est envolé pour Dubaï ensemble pour profiter du soleil et profiter de baisers baignés de soleil, après avoir rendu public leur histoire d’amour – des mois après la première rumeur, le duo s’était rapproché.

La romance a été bien accueillie par les fans, mais pas par l’ex de Maura, Curtis Pritchard, qui dit se sentir trahi par le fait que ses camarades Love Islanders se soient connectés derrière son dos.