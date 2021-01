Maura Higgins a suggéré qu’un mariage sur Love Island pourrait être imminent – même s’il ne sera pas le sien.

La star de télé-réalité de 30 ans a trouvé l’amour avec son compatriote Chris Taylor – bien que le couple ne se soit lancé dans une romance qu’un an après avoir été dans la villa.

Mais tous deux étaient des stars de l’émission de télé-réalité ITV2 dans la même saison que le couple finaliste Tommy Fury et Molly-Mae Hague.

Le boxeur de 22 ans et la star d’Instagram de 21 ans sont toujours forts depuis plus d’un an et demi depuis qu’ils ont perdu le titre de Love Island contre les gagnants Amber Gill et Greg O’Shea – qui se sont séparés peu de temps après leur victoire. le spectacle.







(Image: Maura Higgins / Instagram)



Maura estime que Tommy et Molly – Mae vont bientôt marcher ensemble dans l’allée – et suggère qu’un mariage Love Island est imminent.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «Tommy et Molly se marieront à 100%.»

La beauté irlandaise prédit également que sa meilleure amie et Tommy auront une grande famille ensemble.







(Image: Instagram)



Elle a dit: « Ils auront 100 bébés, sans aucun doute. »

En parlant de mariage et de bébés, Maura s’est ouverte sur la perspective elle-même la semaine dernière après avoir réalisé que Chris, 30 ans, était « la bonne ».

Elle a déclaré: «Nous sommes très amoureux et nous utilisons beaucoup le mot en L.

«Je regarde vers l’avenir et je me vois avec une famille.

«Je ne veux pas de bébé de si tôt, mais quand je serai prêt et installé.

«Je veux me marier avant d’avoir un bébé, alors Chris ferait mieux de se dépêcher et de me donner cette bague de fiançailles, car je ne rajeunis pas.