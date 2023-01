Maura Higgins obligée de consulter un médecin alors qu’elle révèle une éruption cutanée douloureuse sur le visage

MAURA Higgins a demandé de l’aide médicale après avoir eu une éruption cutanée douloureuse sur le visage.

La star de Love Island, 32 ans, a déclaré qu’elle souffrait de dermatite périorale depuis un an maintenant.

Maura Higgins a montré son éruption cutanée douloureuse au visage[/caption] Instagram

La star irlandaise a donné aux fans un gros plan sur l’état sec et squameux[/caption] Instagram/@maurahiggins

Maura a demandé un avis médical après avoir souffert de sa peau pendant plus d’un an[/caption]

La condition est un trouble cutané qui se présente comme une éruption cutanée autour de la bouche et peut provoquer des rougeurs persistantes, de petites bosses, des desquamations et des démangeaisons.

Maura a partagé des clichés de la peau rouge crue et a dit aux fans qu’elle rendrait visite à un dermatologue en février.

“Malheureusement, j’ai souffert de ma peau ces deux dernières semaines”, a déclaré la star irlandaise aux fans.

“L’acné se produit depuis une année complète maintenant (uniquement sur ma région du menton), ce qui me fait penser que c’est hormonal.

“Cependant, je vois un excellent dermatologue en février à ce sujet.

“Pendant cette poussée folle, j’ai commencé à avoir une éruption cutanée bosselée très rouge autour de la bouche.”

Maura a demandé de l’aide à ses fans et a été surprise par le nombre de followers qui souffrent également de la maladie.

Elle a poursuivi : « Après quelques jours de recherche, j’ai découvert quelque chose qui s’appelle la dermatite périorale et après avoir vu mon médecin, il l’a confirmé !

“Il m’a prescrit un antibiotique oral et une crème, mais j’ai choisi de ne pas prendre d’antibiotique oral car, comme nous le savons tous, cela ne fait que ruiner votre santé intestinale, j’ai donc essayé des tonnes de crèmes différentes.

“Je n’arrive pas à croire à quel point c’est courant et à quel point je n’en ai jamais entendu parler auparavant, mais si quelqu’un d’autre en souffre et veut savoir ce que j’utilise, veuillez me le faire savoir car je serais heureux de le partager.”

Après avoir essayé les traitements prescrits, Maura est passée aux produits en vente libre, craignant que les médicaments recommandés ne rendent sa peau plus sèche.

Elle a ajouté: “Donc, mon médecin m’a prescrit du métronidazole et je l’ai utilisé pendant une journée (deux fois par jour), je me suis réveillée et ma peau était très sèche et desquamée.

“J’ai arrêté de l’utiliser immédiatement et j’essaie maintenant ce La Roche-Posay. J’ai déjà remarqué une différence surtout avec la sécheresse donc je vais continuer ça pour voir comment ma peau réagit.

“Je ne peux tout simplement pas croire combien d’entre vous souffrent de dermatite périorale.”

La star a partagé une autre photo en gros plan de son visage irrité et a plaisanté: “J’ai ce qui ressemble à une érythème fessier sur mon visage.”

Hier, Maura a laissé les fans dans un état d’excitation lorsqu’elle a défilé son ventre de planche à laver au gymnase, révélant son impressionnant pack de six.

L’ancienne candidate de télé-réalité, qui a terminé quatrième de l’émission de rencontres en 2019, n’a pas tardé à se présenter lorsqu’elle a montré ses abdos toniques.

Vêtue d’un deux-pièces noir, la personnalité de la télé-réalité a associé son look à une casquette de baseball assortie.

Interrogée par un fan sur son régime de fitness enviable sur Instagram, elle a répondu : « Pour moi, les séances d’entraînement varient en fonction de ce que je ressens ce jour-là. Je mixe entre musculation, yoga & Pilates.

