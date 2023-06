Maura Higgins montre une taille minuscule et des abdominaux ondulants après un entraînement en sueur

MAURA Higgins a transpiré en allant au gymnase aujourd’hui.

La femme de 32 ans a partagé un selfie de ses abdominaux ondulants tout en portant un short de cyclisme et un haut court.

Instagram

Maura Higgins a montré ses abdos impressionnants[/caption]

La star de Love Island, Maura, a été rejointe par son célèbre ami coiffeur Carl Bembridge, avant de se rendre au brunch avec lui.

Dans le cliché, Maura est vue en train de montrer sa beauté naturelle alors qu’elle se démaquille avec ses cheveux arrachés de son visage.

Appréciant clairement la mouture, Maura sourit à la caméra et fait clignoter le signe de la paix.

L’ancienne candidate de télé-réalité, 32 ans, qui a terminé quatrième de l’émission de rencontres en 2019, montre souvent sa silhouette tonique sur les réseaux sociaux.

Interrogée par un fan sur son régime de fitness enviable sur Instagram, elle a répondu : « Pour moi, les séances d’entraînement varient en fonction de ce que je ressens ce jour-là. Je mixe entre musculation, yoga & pilates.

Elle a ajouté: « C’est définitivement une question d’équilibre et de cohérence et rappelez-vous que ce n’est pas une course, ne comparez pas votre parcours à celui de quelqu’un d’autre. »

Maura a précédemment révélé qu’elle avait commencé à faire de l’exercice pendant le premier verrouillage et, comme beaucoup de gens, s’est tournée vers les vidéos en ligne de Joe Wicks pour obtenir de l’aide – mais admet qu’elle en est devenue obsédée.

Elle a maintenant assoupli son régime et mange plus de nourriture, et dit qu’elle « se sent tellement mieux ».

Getty

Maura est devenue célèbre lorsqu’elle est apparue sur Love Island il y a quelques années[/caption]