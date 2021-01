Maura Higgins a déclaré qu’elle était prête à ce que Chris Taylor propose deux mois seulement après avoir rendu public leur histoire d’amour.

En plaisantant, la star de Love Island a exhorté son amant à se dépêcher avec sa proposition car elle voulait se marier avant de commencer à avoir des bébés.

La fille de la grille irlandaise a commencé à penser à leur avenir ensemble alors qu’elle se réjouissait du fait que le couple était « très amoureux ».

Elle a déclaré au Sun dimanche: «Nous sommes très amoureux et nous utilisons beaucoup le mot en L. Je regarde vers l’avenir et je me vois avec une famille.

«Je ne veux pas de bébé de si tôt, mais quand je serai prêt et installé.







(Image: maurahiggins / Instagram)



« Je veux me marier avant d’avoir un bébé, donc Chris ferait mieux de se dépêcher et de me donner cette bague de fiançailles, car je ne rajeunis pas. »

Maura et Chris ont finalement dit à leurs fans qu’ils sortaient ensemble il y a à peine deux mois en novembre de l’année dernière.

Cependant, leur relation n’a pas été une surprise pour leurs co-stars de Love Island.







(Image: maurahiggins / Instagram)



Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont été parmi les premiers à commenter leur joie à l’idée que le couple ait rendu publique leur relation.

Chris avait exprimé un intérêt romantique lors de leur rencontre sur Love Island, mais Maura avait à cœur Curtis Pritchard à l’époque.

Leur relation ne s’est pas déroulée dans le monde réel, mais Maura et Chris sont restés amis.







(Image: Instagram)



De leur amitié, une belle histoire d’amour s’est épanouie.

Depuis, ils ravissent les fans avec un aperçu de leur romance.

Et Chris dévoué commente toujours les messages sexy de Maura sans faute.