Maura Higgins et Tommy Fury profitent actuellement des délices de Dubaï aux côtés de leurs autres moitiés, Chris Taylor et Molly-Mae Hague.

Les anciennes stars de Love Island le vivent dans le désert, mais leur voyage luxueux ne s’est pas déroulé sans quelques rangées ludiques.

Alors que le couple aimé passait une soirée endiablée en ville vendredi soir, la bombe irlandaise Maura s’est retrouvée mêlée à un match hurlant avec la star de la boxe professionnelle Tommy.

Les deux joueurs espiègles ont été vus en train de se crier au visage en sirotant de la vodka Grey Goose tout en faisant la fête à une table privée.

La sensation YouTube Molly-Mae a filmé la dispute alors qu’elle se rassit et regardait tout se dérouler.







La bombe blonde, 21 ans, a éclaté de rire alors qu’elle regardait sa meilleure amie Maura devenir de plus en plus expressive alors qu’elle criait des insultes à Tommy.

Le beau Chris de Maura, avec qui elle a récemment rendu public, a été vu assis maladroitement entre le couple hurlant dans la vidéo hilarante de Molly-Mae.

Parallèlement à la vidéo, l’ambassadrice de Pretty Little Thing a clairement indiqué qu’elle était habituée à ce que son petit ami et son meilleur ami éclatent en querelles spontanées.







Molly-Mae a accueilli Chris dans son monde lorsqu’elle a sous-titré le clip: «Chris a rejoint mon monde en écoutant leurs matchs criants.»

Le clip voit Maura crier: «Oh mon dieu, tu es tellement ennuyeux», au boxeur professionnel.

Il est clair que la guerre des cris de Tommy et Maura était simplement une blague, car le couple a ensuite profité d’une partie d’escalade ensemble aux côtés de leurs partenaires respectifs.







Les deux magnifiques couples ont été occupés à documenter leur séjour dans la magnifique ville de Dubaï – au grand plaisir de leurs fans adorés.

Maura et Chris ont passé les deux dernières semaines dans le désert et ils ont été rejoints par leurs copains de télé-réalité Molly-Mae et Tommy plus tôt cette semaine.







Depuis lors, le duo adoré a profité de journées de plage luxueuses remplies de plats délicieux et de nombreuses nuits sauvages accompagnées de Maura et Chris.

Il ne fait aucun doute que les anciennes stars de Love Island font actuellement l’envie de la nation britannique qui ne peut pas voyager au milieu de la pandémie actuelle.