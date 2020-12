Maura Higgins et Chris Taylor ont clairement manqué le confort de leur maison pendant leur séjour sous le soleil de Dubaï.

Le couple – qui a récemment envoyé des ondes de choc sur les réseaux sociaux après avoir confirmé qu’ils sortaient ensemble – s’est rendu directement chez Nando’s juste un jour après son retour au Tier 4 de Londres après son escapade à Dubaï.

Le couple a pleinement profité du fait que Dubaï figure sur la liste des couloirs de voyage du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il n’est pas obligatoire pour eux de se mettre en quarantaine à leur arrivée.

Misant sur le confort chic, Maura a enfilé un survêtement gris sous une grosse doudoune.

Elle a ramassé ses cheveux en un chignon en désordre et a accessoirisé l'accessoire le plus 2020 qui soit: un masque facial.







S’éloignant de la compensation pour sa sortie, Maura au visage frais a montré un extérieur sérieux alors qu’elle se dirigeait vers la voiture de Chris.

Chris a été vu agrippant un énorme sac de nourriture de Nando tout en marchant à côté de sa flamme irlandaise.

En optant pour un jean skinny déchiré noir et une paire de Vans, Chris a complété son look décontracté avec un t-shirt blanc uni et un blouson aviateur en satin noir.







À un moment donné, Chris a été vu en train de planter un baiser affectueux sur le front de la petite amie de sa camarade de Love Island alors que le couple se promenait ensemble dans l’Essex.

La romance de Maura et Chris se réchauffe depuis leur fuite à Dubaï.

Le couple a rendu public leur romance, mais il est devenu évident que leurs copains de Love Island étaient déjà dans le secret.







Il semble que les tourtereaux avaient une romance depuis des mois et l’avaient finalement révélée – au grand plaisir de leurs amis, dont Molly-Mae Hague et Tommy Fury.

Chris et Maura avaient commencé comme amis avant que leur lien ne se transforme en une relation amoureuse.

Ils se sont rencontrés pour la première fois sur Love Island mais Maura a décidé de sortir avec Curtis Pritchard à l'époque.







Les choses ne se sont pas déroulées lorsque le couple s’est séparé dans les mois qui ont suivi leur retour de la villa.

Curtis a commencé son voyage pour retrouver l’amour à la télé-réalité sur la dernière série de Celebs Go Dating.

